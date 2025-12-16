На Алтае пресекли ввоз 183 тонн продукции с фитосанитарными нарушениями

Вся продукция, в отношении которой были выявлены нарушения, к ввозу не допущена и возвращена отправителям

16 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Грузовики на дороге / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

За последние две недели специалисты алтайского управления Россельхознадзора усилили контроль на границе с Казахстаном и проверили свыше 160 транспортных средств. В результате в регион не допустили ввоз 183 тонн продукции, оформленной с фитосанитарными нарушениями.

«Всего за этот период на пограничных пунктах проконтролировали около 2850 тонн подкарантинных грузов, а также более 228 тысяч срезов цветов, относящихся к категории повышенного фитосанитарного риска. Проверки выявили сразу несколько несоответствий требованиям», – отметили в ведомстве.

Так, в Рубцовском районе инспекторы остановили партии капусты и лука общим весом 45 тонн, поступавшие из Кыргызстана и Казахстана. Представленные на продукцию фитосанитарные сертификаты оказались недействительными. Кроме того, там же выявили попытку ввоза 11 тонн фруктов и риса из Кыргызстана в объеме, превышающем данные, указанные в сертификатах.

В Третьяковском районе специалисты зафиксировали расхождения между фитосанитарными сертификатами и сопроводительными документами на партию подсолнечника массой 63 тонны. В Кулундинском районе был пресечен ввоз 44 тонн лука из Казахстана из-за недействительных сертификатов, а также 20 тонн гранатов из Афганистана – из-за отсутствия обязательной маркировки на упаковке.

Вся продукция, в отношении которой были выявлены нарушения, к ввозу не допущена и возвращена отправителям. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай.