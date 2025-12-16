НОВОСТИПроисшествия

Что известно о нападении подростка с ножом на школу в подмосковном Одинцово?

Юноша смертельно ранил десятилетнего ребенка

16 декабря 2025, 15:16, ИА Амител

Кадры с места поножовщины в Одинцово / Фото: Telegram-канал Shot
Кадры с места поножовщины в Одинцово / Фото: Telegram-канал Shot

16 декабря 2025 года подросток устроил поножовщину в подмосковной школе. По предварительным данным, 15-летний юноша напал на Успенскую СОШ в элитном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Известно, что в ходе происшествия погиб ребенок, ранены три человека. Правоохранители выясняют мотивы нападавшего.

Все, что известно о трагедии в подмосковной школе к этому часу, – в материале amic.ru.

1

Что за нападение на школу произошло в подмосковном Одинцово 16 декабря 2025 года?

16 декабря Telegram-канал Shot сообщил о нападении на школу в Подмосковье. Уточняется, что инцидент произошел в Успенской СОШ, которая находится в элитном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа.

«Подросток в балаклаве ранил ножом четырех человек. <...> Школьник успел ранить ножом троих учащихся и охранника, когда тот пытался его задержать», – сказано в публикации.

По данным Shot, нападавший взял в заложники минимум одного ученика и заперся вместе с ним в кабинете. По предварительным данным, помимо ножа, у него был с собой перцовый баллончик.

«Ученики выбегали из Успенской школы без верхней одежды. Сейчас часть из них прячется в подъезде ближайшего дома. Эвакуация продолжается. На месте работают экстренные службы и медики», – пишет Shot.

2

Есть ли погибшие и пострадавшие в ходе нападения на школу в Одинцово?

В результате нападения на Успенскую СОШ в подмосковных Горках-2 погиб четвероклассник, сообщает Shot. Как пишет ТАСС, смерть ребенка подтвердил детский омбудсмен.
Кроме того, нападавший ранил троих человек, включая охранника.
3

Что известно о школьнике устроил поножовщину в учебном заведении?

Как пишет Shot, нападение, по предварительным данным, устроил 15-летний юноша. Telegram-канал уточняет, что мальчик мог учиться в девятом классе этой же школы. Журналисты Telegram-канала Baza заметили, что на его футболке было написано No Lives Matter – ничьи жизни не важны.

«Под названием No Lives Matter существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества», – сказано в публикации.

4

Задержали ли нападавшего на школу в Одинцово?

Юношу, который мог устроить поножовщину, задержали. Об этом сообщили в МВД Московской области.
«Сотрудниками полиции и других правоохранительных органов нападавший был задержан. В настоящее время он доставляется в следственные органы», – рассказали в пресс-службе ведомства.
5

Почему подросток мог взяться за нож и напасть на людей в подмосковной школе?

Это предстоит выяснить правоохранителям. Как уточняет "Осторожно, новости" со ссылкой на Следком, возбуждено уголовное дело по статье 105 ("Убийство"), ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Подготовка к убийству двух и более лиц"). 
Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:38:31 16-12-2025

И что известно?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:57 16-12-2025

Гость (15:38:31 16-12-2025) И что известно?... Да, что стало известно?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:52:19 16-12-2025

зачем рекламируется терр. организация?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:09 17-12-2025

Писулька ни о чем. Хотелось бы знать нац принадлежность фанатика.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:46:15 17-12-2025

Гость (11:51:09 17-12-2025) Писулька ни о чем. Хотелось бы знать нац принадлежность фана... Русский, Тимофей. И?

  2 Нравится
Ответить
