Юноша смертельно ранил десятилетнего ребенка

16 декабря 2025, 15:16, ИА Амител

Кадры с места поножовщины в Одинцово / Фото: Telegram-канал Shot

16 декабря 2025 года подросток устроил поножовщину в подмосковной школе. По предварительным данным, 15-летний юноша напал на Успенскую СОШ в элитном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Известно, что в ходе происшествия погиб ребенок, ранены три человека. Правоохранители выясняют мотивы нападавшего.

Все, что известно о трагедии в подмосковной школе к этому часу, – в материале amic.ru.

1 Что за нападение на школу произошло в подмосковном Одинцово 16 декабря 2025 года? 16 декабря Telegram-канал Shot сообщил о нападении на школу в Подмосковье. Уточняется, что инцидент произошел в Успенской СОШ, которая находится в элитном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. «Подросток в балаклаве ранил ножом четырех человек. <...> Школьник успел ранить ножом троих учащихся и охранника, когда тот пытался его задержать», – сказано в публикации. По данным Shot, нападавший взял в заложники минимум одного ученика и заперся вместе с ним в кабинете. По предварительным данным, помимо ножа, у него был с собой перцовый баллончик. «Ученики выбегали из Успенской школы без верхней одежды. Сейчас часть из них прячется в подъезде ближайшего дома. Эвакуация продолжается. На месте работают экстренные службы и медики», – пишет Shot.

2 Есть ли погибшие и пострадавшие в ходе нападения на школу в Одинцово? В результате нападения на Успенскую СОШ в подмосковных Горках-2 погиб четвероклассник, сообщает Shot . Как пишет ТАСС , смерть ребенка подтвердил детский омбудсмен. Кроме того, нападавший ранил троих человек, включая охранника.

3 Что известно о школьнике устроил поножовщину в учебном заведении? «Под названием No Lives Matter существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества», – сказано в публикации. Как пишет Shot , нападение, по предварительным данным, устроил 15-летний юноша. Telegram-канал уточняет, что мальчик мог учиться в девятом классе этой же школы. Журналисты Telegram-канала Baza заметили, что на его футболке было написано No Lives Matter – ничьи жизни не важны.

4 Задержали ли нападавшего на школу в Одинцово? Юношу, который мог устроить поножовщину, задержали. Об этом сообщили в МВД Московской области. «Сотрудниками полиции и других правоохранительных органов нападавший был задержан. В настоящее время он доставляется в следственные органы», – рассказали в пресс-службе ведомства.