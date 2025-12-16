Что известно о нападении подростка с ножом на школу в подмосковном Одинцово?
Юноша смертельно ранил десятилетнего ребенка
16 декабря 2025, 15:16, ИА Амител
16 декабря 2025 года подросток устроил поножовщину в подмосковной школе. По предварительным данным, 15-летний юноша напал на Успенскую СОШ в элитном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Известно, что в ходе происшествия погиб ребенок, ранены три человека. Правоохранители выясняют мотивы нападавшего.
Что за нападение на школу произошло в подмосковном Одинцово 16 декабря 2025 года?
16 декабря Telegram-канал Shot сообщил о нападении на школу в Подмосковье. Уточняется, что инцидент произошел в Успенской СОШ, которая находится в элитном поселке Горки-2 Одинцовского городского округа.
«Подросток в балаклаве ранил ножом четырех человек. <...> Школьник успел ранить ножом троих учащихся и охранника, когда тот пытался его задержать», – сказано в публикации.
По данным Shot, нападавший взял в заложники минимум одного ученика и заперся вместе с ним в кабинете. По предварительным данным, помимо ножа, у него был с собой перцовый баллончик.
«Ученики выбегали из Успенской школы без верхней одежды. Сейчас часть из них прячется в подъезде ближайшего дома. Эвакуация продолжается. На месте работают экстренные службы и медики», – пишет Shot.
Есть ли погибшие и пострадавшие в ходе нападения на школу в Одинцово?
Что известно о школьнике устроил поножовщину в учебном заведении?
«Под названием No Lives Matter существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества», – сказано в публикации.
Задержали ли нападавшего на школу в Одинцово?
«Сотрудниками полиции и других правоохранительных органов нападавший был задержан. В настоящее время он доставляется в следственные органы», – рассказали в пресс-службе ведомства.
