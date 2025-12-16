В РПЦ заявили, что россияне должны быть благодарны за то, что происходит в стране

По слова патриарха, жители страны живут в очень благополучное время

16 декабря 2025, 14:02, ИА Амител

Служба в храме / Фото: из архива amic.ru

В своем воскресном обращении к прихожанам храма князя Владимира в Крылатском в Москве глава РПЦ патриарх Кирилл подчеркнул, что граждане России живут в период небывалого благоденствия, призвав верующих возносить благодарность Всевышнему, в том числе и за действующее руководство страны.

Патриарх перечислил: