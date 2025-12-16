В РПЦ заявили, что россияне должны быть благодарны за то, что происходит в стране
По слова патриарха, жители страны живут в очень благополучное время
16 декабря 2025, 14:02, ИА Амител
В своем воскресном обращении к прихожанам храма князя Владимира в Крылатском в Москве глава РПЦ патриарх Кирилл подчеркнул, что граждане России живут в период небывалого благоденствия, призвав верующих возносить благодарность Всевышнему, в том числе и за действующее руководство страны.
Патриарх перечислил:
«Православный глава государства, православный председатель правительства, православные руководители регионов, православные педагоги и директора учебных заведений! Чего еще желать? Поэтому мы обязаны быть признательны Богу за страну, в которой мы живем, и, скажу прямо, за правительство, возглавляемое православными людьми… и, разумеется, за все свершения современной России».
14:09:28 16-12-2025
однааааакоо....
14:12:43 16-12-2025
Может быть благодарны должны быть не россияне, а православные...когда о этом говорят в РПЦ.
14:14:27 16-12-2025
в благополучии у нас в стране живет только церковь, потому что это благо получает в денежном эквиваленте, обирая прихожан
16:34:11 16-12-2025
гость (14:14:27 16-12-2025) в благополучии у нас в стране живет только церковь, потому ч... ...а вот здесь как раз правильнее писать обирая не прихожан, а россиян!
14:25:36 16-12-2025
«Православный глава государства, православный председатель правительства, православные руководители регионов, православные педагоги и директора учебных заведений! Чего еще желать?"
До 1917 года тоже все "сверху до низу" были такими, только народ об этом счастье не знал, может потому что неграмотный был :).
14:27:09 16-12-2025
"глава РПЦ патриарх Кирилл подчеркнул, что граждане России живут в период небывалого благоденствия, призвав верующих возносить благодарность Всевышнему"======== Если бы Бог в настоящие время правил землей, то он бы испепелил этого лгуна. Но так как в настоящие время на земле на время спора временно правит враг Бога, то Бог не может вмешиваться в процессы происходящие на земле, этим воспользовался Кирилл Гундяев, черное преподносит за белое. Для меня небывалое благоденствие было при нашем дорогом Л И Брежневе, когда страна экономически бурлила и я принял участие в становление двух столиц нефти и газа, и не было страха за будущее для себя и детей. Сегодня день страшнее прошедшего, а завтра будет страшнее сегодняшнего дня.
15:23:07 16-12-2025
Гость (14:27:09 16-12-2025) "глава РПЦ патриарх Кирилл подчеркнул, что граждане России ж... Не было страха? А ведь надо было бояться- страну то просрал благополучно!
15:37:39 16-12-2025
Гость (15:23:07 16-12-2025) Не было страха? А ведь надо было бояться- страну то просрал ... Не надо напраслину болтать на Л,И. Брежнева.Хотя был и застой но жизнь была спокойной и размеренной. Тот застой не сравнить с сегодняшним "прогрессом".Были социальные гарантии,учились ,лечились бесплатно,на пенсии можно было жить.А вот тот иуда ,который предал и сдал страну врагам ,наверно ,знают многие-лысый меченый сатана.
16:35:44 16-12-2025
Повсекакий (15:37:39 16-12-2025) Не надо напраслину болтать на Л,И. Брежнева.Хотя был и засто... Так просрал то не меченный и не бровеносец. А вот этот строитель нефтяных столиц. В погоне за колбасой и джинсами за 3 копейки Родину продал.
14:54:57 16-12-2025
Россияне заявили, что РПЦ должны быть на самообеспечении.
16:38:13 16-12-2025
Юзер (14:54:57 16-12-2025) Россияне заявили, что РПЦ должны быть на самообеспечении. ...
Чистая правда, в рыночных отношениях живём, а у попов один из лучших бизнесов на доверии...
14:55:26 16-12-2025
А он прав.
15:20:30 16-12-2025
Гость (14:55:26 16-12-2025) А он прав.... Если в отношении себя,то да.
14:56:21 16-12-2025
Видимо в аскезе благодать снизошла)))
15:46:53 16-12-2025
Кстати, благодарность Всевышнему можно выразить 19 декабря
16:00:24 16-12-2025
Вот вы иронизируете а ведь все что сегодня происходит с украинцами по планам англосаксов должно было происходить с Россией. Бог отвел зло и отвел потому что люди осознали пропасть душевную перестройки и от разрушения перешли к созиданию и обороне. И Победа будет за ними, за Россией. Вот поэтому мы с вами живем в историческое время
16:57:04 16-12-2025
майор (16:00:24 16-12-2025) Вот вы иронизируете а ведь все что сегодня происходит с укра... Про созиданее поподробней пожалуйста😎🧐
17:54:37 16-12-2025
Ага, хорошо живем , гарантированно ... на прожиточный минимум, обеспеченный стараниями депутатов, получающих миллионы. Правда, хороним часто -под флагами. Ну, РПЦ этого не понять. Их дети живут спокойно, облагодетельствованные Всевышним.
22:40:18 16-12-2025
ого, набежало сколько бесноватых
08:56:01 17-12-2025
Действительно ,понабежали,видно шибко заинтересованы в своём благоденствии.Отмечу такую вещь ,что церковь на протяжении истории всегда стояла на стороне власти и способствовала усмирению народа.Не зря же художник И.Е.Репин написал картину "Чаепитие в Мытищах".Не на пустом же месте взят сюжет.Здесь наверно и кроется ответ на вопрос ,почему такой богопочитаемый и оцерковлённый народ так поступил со служителями культа в годы революции.Всё видно повторяется.Тем не менее не отрицаю существование истинных самоотверженных старцев,монахов независимых от кого либо и живущих по истинным законам Божиим.
14:19:21 17-12-2025
Повсекакий (08:56:01 17-12-2025) Действительно ,понабежали,видно шибко заинтересованы в своём... В бочке соленых огурцов, не может быть истинных монахов.
09:05:36 17-12-2025
А про церковную десятину он потом напомнит?
09:36:00 17-12-2025
Гость (09:05:36 17-12-2025) А про церковную десятину он потом напомнит?... в ЛК налогоплательщика смотреть надо.
10:57:27 17-12-2025
а я и не знал, что так хорошо живу пока поп не сказал.
12:12:49 17-12-2025
Попу верить можно, ему же зарплату в небесной бухгалтерии начисляют...