Эксперты назвали продукты, повышающие риск развития рака

В список вошли попкорн для микроволновки, энергетики и переработанное мясо

16 декабря 2025, 12:45, ИА Амител

Специалисты "Росгосстраха" совместно с врачами Скандинавского центра здоровья составили список продуктов и привычек, способных повышать риск развития онкологических заболеваний. Особое внимание они уделили раку толстой кишки, на который приходится около 10% случаев по полисам онкострахования компании, сообщает "Газета.ру".

Ключевые риски:

  1. Микроволновый попкорн. Опасность представляют химические вещества из внутреннего слоя упаковки и синтетические ароматизаторы, которые при нагревании могут проникать в продукт и провоцировать повреждение клеток.

  2. Энергетические напитки. Высокое содержание сахара, кофеина и искусственных стимуляторов перегружает сердечно-сосудистую и эндокринную системы, ослабляет иммунитет и может создать почву для развития хронических заболеваний и рака.

  3. Переработанное мясо (колбасы, сосиски и др.). Добавляемые для цвета и сохранности нитриты и нитраты при нагревании могут превращаться в канцерогенные соединения, повышая риск рака желудочно-кишечного тракта.

  4. Курение (включая вейпы). Остается одним из основных факторов риска развития рака легких.

Врач-онколог Сергей Иванов отметил, что важную роль играет не только состав рациона, но и способ обработки пищи, режим питания и хранение продуктов. 

Гость

13:14:41 16-12-2025

Научную выкладку в студию

Повсекакий

13:26:02 16-12-2025

Что то скромно умолчали о пальмовом масле.Которое пичкают куда угодно - в кондитерские изделия ,молочные продукты,сыры,сливочное масло ,мороженое и т.д.Оно ,наверно,кладезь здоровья?Которое получают из натурального путём гидрогенизации.А потом везут сюда в танкерах из под нефти.Вот где источник канцерогенов.

