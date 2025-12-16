Эксперты назвали продукты, повышающие риск развития рака

В список вошли попкорн для микроволновки, энергетики и переработанное мясо

16 декабря 2025, 12:45, ИА Амител

Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Специалисты "Росгосстраха" совместно с врачами Скандинавского центра здоровья составили список продуктов и привычек, способных повышать риск развития онкологических заболеваний. Особое внимание они уделили раку толстой кишки, на который приходится около 10% случаев по полисам онкострахования компании, сообщает "Газета.ру".

Ключевые риски:

Микроволновый попкорн. Опасность представляют химические вещества из внутреннего слоя упаковки и синтетические ароматизаторы, которые при нагревании могут проникать в продукт и провоцировать повреждение клеток. Энергетические напитки. Высокое содержание сахара, кофеина и искусственных стимуляторов перегружает сердечно-сосудистую и эндокринную системы, ослабляет иммунитет и может создать почву для развития хронических заболеваний и рака. Переработанное мясо (колбасы, сосиски и др.). Добавляемые для цвета и сохранности нитриты и нитраты при нагревании могут превращаться в канцерогенные соединения, повышая риск рака желудочно-кишечного тракта. Курение (включая вейпы). Остается одним из основных факторов риска развития рака легких.

Врач-онколог Сергей Иванов отметил, что важную роль играет не только состав рациона, но и способ обработки пищи, режим питания и хранение продуктов.