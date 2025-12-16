Спрос на M2M-решения. Как умные датчики меняют рынок в России

О востребованности обмена данными между устройствами без участия человека рассказал оператор Т2

16 декабря 2025, 12:30, ИА Амител erid: 2W5zFJGZeKi

Руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона "Сибирь" Т2 Светлана Мороз / Фото: Т2

В России наблюдается заметный рост спроса на M2M-решения (технология обмена данными между устройствами без участия человека), особенно в энергетическом секторе. Согласно данным Т2, количество SIM-карт в этом сегменте увеличилось на 45% по сравнению с прошлым годом. Одним из ключевых направлений применения технологий стали датчики расхода электроэнергии в домах, на которые приходится более 40% новых устройств.

С ростом интереса к "умным" технологиям со стороны энергетических компаний значительно изменились пропорции на рынке. Энергосектор стал лидером среди корпоративных клиентов Т2, обеспечив 42% всех SIM-карт в корпоративном сегменте оператора. Следом идет мониторинг транспорта с долей 10%, а охранные сигнализации удерживают третью позицию с 6%. Кроме того, технологии M2M начали активно внедрять в сельское хозяйство, где появились такие решения, как умные колонки для подачи воды.

С другой стороны, наблюдается снижение покупок "симок" для платежных терминалов самообслуживания. Эксперты объясняют это внедрением новых требований, таких как биометрия, что также влияет на структуру рынка.

Руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона "Сибирь" Т2 Светлана Мороз рассказала, что сибирские компании активно внедряют M2M-технологии.

«К началу 2026 года мы планируем перевести наших клиентов на новую улучшенную платформу, которая позволит еще эффективнее управлять сотнями SIM-карт из одного окна, контролировать расходы и оперативно реагировать на любые события», – прокомментировала Светлана Мороз.

И добавила, что это особенно важно для энергетических и логистических компаний, чье оборудование распределено по большому числу объектов.

Сегмент M2M продолжает показывать стабильную динамику спроса. По итогам 2024 года абонентская база таких SIM-карт среди бизнес-клиентов Т2 выросла на 33%. Ожидается, что в 2025 году показатели прибавят еще 48%, что будет обусловлено дальнейшей автоматизацией передачи данных в таких отраслях, как энергетика, логистика, городской транспорт и промышленность.

Т2 не только предоставляет M2M-решения своим клиентам, но и активно использует их на своем оборудовании. Например, на базовых станциях оператора работают датчики для мониторинга потребления электроэнергии и нагрузки на системы электропитания. Это обеспечивает своевременное выявление потенциальных неисправностей и бесперебойную связь для пользователей.

M2M (machine-to-machine*) – это технология, позволяющая устройствам обмениваться данными без участия человека. М2М-системы находят активное применение в различных сферах: от энергетики до безопасности, логистики и ЖКХ. Эта технология позволяет компаниям контролировать оборудование через единую платформу, что способствует повышению операционной эффективности и минимизации человеческого вмешательства в процессы.

T2

Реклама