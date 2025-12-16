"Душа села". В Поспелихинском районе после ремонта открыли обновленный Дом культуры

Поддержку в проведении ремонта оказала партия "Единая Россия"

16 декабря 2025, 17:15, ИА Амител

Открытие обновленного ДК в поселке имени Мамонтова / Фото: пресс-служба "Единой России"

На открытие ДК всем селом – так местные жители торжественно приветствовали запуск в работу после ремонта модельного Дома культуры, филиала Многофункционального культурного центра Поспелихинского района в поселке имени Мамонтова. На праздничное событие приехали и представители власти – член Совета Федерации, заместитель секретаря алтайского отделения "Единой России" Наталья Кувшинова и председатель комитета регионального Заксобрания по социальной защите и занятости населения, координатор партпроекта "Крепкая семья" на Алтае Ирина Солнцева.

ДК отремонтировали в рамках реализации еще одного партийного проекта – "Культура малой Родины". Средства на ремонт зрительного зала и фойе – а это 3,7 млн рублей – выделили из федерального, краевого и районного бюджетов. Также помогло местное сельскохозяйственное предприятие "Мелира". Работы в Доме культуры были выполнены при участии сотрудников предприятия и жителей поселка.

«Всем миром в поселке не только работают, занимаются творчеством, но и помогают землякам на передовой. Чувствуется, что местные власти и жители – сильная команда», – подчеркнула Наталья Кувшинова.

Во время открытия она вручила благодарственные письма сенатора Российской Федерации руководителю Дома культуры Виктору Дьяченко за многолетний труд и высокий профессионализм, а также народному самодеятельному коллективу Алтайского края – мужскому вокальному ансамблю "Сибирский кедр".

Ирина Солнцева подчеркнула важность поддержания сельской культуры в трудные для страны времена, добавив, что обновленный Дом культуры – это не только сцена для выступлений, но и место встреч, "душа села". Она выразила благодарность всем, кто участвовал в реконструкции, и пожелала здоровья и успехов.

«Пусть эти стены наполняются детским смехом, пусть детей у нас становится больше. И самое главное – скорейшего нам мира, чтобы наши ребята поскорее вернулись домой, чтобы мы забыли это страшное слово "война" и жили счастливо», – сказала Ирина Солнцева.

По народной программе "Единой России" и проекту "Культура малой родины" при поддержке региональных властей в Алтайском крае в 2025 году отремонтируют десять сельских ДК, в 23 учреждениях заменят оборудование. В целом за последние годы новую жизнь получили более 70 сельских домов культуры, а более чем в 140 учреждениях установили новое музыкальное и световое оборудование.

Как ранее сообщал amic.ru, в конце ноября спикер АКЗС, глава алтайской "Единой России" Александр Романенко проверил ход капитального ремонта Дворца культуры "Тракторостроитель" в Рубцовске. Работы идут по графику и должны завершиться до конца года. Общий объем средств на капремонт составил 213,7 млн рублей, в ходе которого заменили инженерные системы, а сейчас проводят финальную отделку. Дворец культуры является важным культурным центром города, где работают 40 творческих коллективов, ежегодно его посещают более 300 тыс. человек.