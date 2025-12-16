Россияне рассказали, что больше всего их раздражает перед Новым годом
В лидерах – фальшивые скидки и иллюзия выгоды
16 декабря 2025, 20:00, ИА Амител
Согласно исследованиям, проведенным и опубликованным "Газетой.ru", предновогодний период для половины опрошенных жителей России омрачается искусственно созданными преимуществами, недостоверными скидками и рекламными кампаниями с труднодоступными, дорогостоящими призами.
Респонденты также выражают недовольство маркетинговыми приемами, создающими ложное впечатление об ограниченном времени действия предложения или дефиците товаров, например, объявлениями о "последнем дне" акции.
У трети пользователей интернета акции типа "Купи один товар, получи второй в подарок" часто вызывают отрицательную реакцию. Подобные предложения расцениваются как стремление компаний сбыть непопулярные товары или продукцию с истекающим сроком годности.
21:02:47 16-12-2025
Статьи и новости на тему - инфляция низкая, рост цен незначительно ..
21:06:23 16-12-2025
"Бойтесь данайцев, дары приносящих" ======== Истина стара, как мир. Где нет совести данайцы кишат, как лягушки на болоте.
21:33:42 16-12-2025
Меня больше всего бесит, что все начинают планы свои навёрстывать профилоненные за год. И начинается долбёжка по всем фронтам. Ты и купи, и заплати, и сделай, и сдай, и приди, и подпиши и ещё чего-нибудь, но вот кроффь из носу, срочно. Всем поработать захотелось.
06:46:50 17-12-2025
Гость (21:33:42 16-12-2025) Меня больше всего бесит, что все начинают планы свои навёрст... Поддерживаю. Пятилетку за три дня
21:45:50 16-12-2025
Можно подумать, только перед НГ используют приемы обмана покупателей ( в статье это называют маркетингом). Круглогодично каждый поход в магазин, не важно, офлайн или онлайн, как на минное поле. Постоянно надо быть настороже и не терять бдительности)))
22:55:32 16-12-2025
Лучше всего на эту тему высказался несколько лет назад бийчанин когда его спросили нравится ли ему ёлочка.
09:05:09 17-12-2025
Декабрьские попытки впарить ерунду затридорога конечно раздражают, но не так как сильно как в последние 10 минут уходящего года 🤣
13:36:40 17-12-2025
пробки раздражают. По магазинам не хожу. Дарю деньги. В вот массовый заезд людей из пригорода обескураживает. Заранее нельзя было этот бесполезный хлам в виде "подарков" купить?