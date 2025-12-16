Россияне рассказали, что больше всего их раздражает перед Новым годом

В лидерах – фальшивые скидки и иллюзия выгоды

16 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Новый год / Фото: amic.ru

Согласно исследованиям, проведенным и опубликованным "Газетой.ru", предновогодний период для половины опрошенных жителей России омрачается искусственно созданными преимуществами, недостоверными скидками и рекламными кампаниями с труднодоступными, дорогостоящими призами.

Респонденты также выражают недовольство маркетинговыми приемами, создающими ложное впечатление об ограниченном времени действия предложения или дефиците товаров, например, объявлениями о "последнем дне" акции.

У трети пользователей интернета акции типа "Купи один товар, получи второй в подарок" часто вызывают отрицательную реакцию. Подобные предложения расцениваются как стремление компаний сбыть непопулярные товары или продукцию с истекающим сроком годности.