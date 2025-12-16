НОВОСТИЭкономика

Россияне рассказали, что больше всего их раздражает перед Новым годом

В лидерах – фальшивые скидки и иллюзия выгоды

16 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Новый год / Фото: amic.ru
Новый год / Фото: amic.ru

Согласно исследованиям, проведенным и опубликованным "Газетой.ru", предновогодний период для половины опрошенных жителей России омрачается искусственно созданными преимуществами, недостоверными скидками и рекламными кампаниями с труднодоступными, дорогостоящими призами.

Респонденты также выражают недовольство маркетинговыми приемами, создающими ложное впечатление об ограниченном времени действия предложения или дефиците товаров, например, объявлениями о "последнем дне" акции.

У трети пользователей интернета акции типа "Купи один товар, получи второй в подарок" часто вызывают отрицательную реакцию. Подобные предложения расцениваются как стремление компаний сбыть непопулярные товары или продукцию с истекающим сроком годности.

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Скидки на маркетплейсах могут запретить

Исключения планируют сделать только для некоторых товаров
НОВОСТИОбщество

цены Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2026

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

21:02:47 16-12-2025

Статьи и новости на тему - инфляция низкая, рост цен незначительно ..

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:06:23 16-12-2025

"Бойтесь данайцев, дары приносящих" ======== Истина стара, как мир. Где нет совести данайцы кишат, как лягушки на болоте.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:33:42 16-12-2025

Меня больше всего бесит, что все начинают планы свои навёрстывать профилоненные за год. И начинается долбёжка по всем фронтам. Ты и купи, и заплати, и сделай, и сдай, и приди, и подпиши и ещё чего-нибудь, но вот кроффь из носу, срочно. Всем поработать захотелось.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:46:50 17-12-2025

Гость (21:33:42 16-12-2025) Меня больше всего бесит, что все начинают планы свои навёрст... Поддерживаю. Пятилетку за три дня

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:45:50 16-12-2025

Можно подумать, только перед НГ используют приемы обмана покупателей ( в статье это называют маркетингом). Круглогодично каждый поход в магазин, не важно, офлайн или онлайн, как на минное поле. Постоянно надо быть настороже и не терять бдительности)))

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

22:55:32 16-12-2025

Лучше всего на эту тему высказался несколько лет назад бийчанин когда его спросили нравится ли ему ёлочка.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:05:09 17-12-2025

Декабрьские попытки впарить ерунду затридорога конечно раздражают, но не так как сильно как в последние 10 минут уходящего года 🤣

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:40 17-12-2025

пробки раздражают. По магазинам не хожу. Дарю деньги. В вот массовый заезд людей из пригорода обескураживает. Заранее нельзя было этот бесполезный хлам в виде "подарков" купить?

  -15 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров