Женщина обвинила знакомого в краже из-за обиды на неудачное свидание

После встречи, на которую женщина пригласила мужчину с сайта знакомств, он перестал выходить на связь

16 декабря 2025, 09:15, ИА Амител

В Энгельсе Саратовской области 40-летняя местная жительница попыталась отомстить знакомому за неудачное свидание, обвинив его в краже. Однако ее план обернулся против нее самой: теперь уголовное дело возбуждено в отношении нее. Об этом сообщает УМВД региона.

По версии заявительницы, она познакомилась с мужчиной в интернете, пригласила его в гости, и после совместного распития алкоголя уснула. Проснувшись, женщина сообщила в полицию, что пропали ее золотые украшения, телефон и наушники. На основании ее заявления было возбуждено уголовное дело.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что мобильный телефон и наушники женщина добровольно подарила гостю еще до того, как уснула. А золотые украшения она накануне сдала в ломбард. Как пояснила россиянка, она обиделась на приятеля, который после свидания перестал отвечать на ее сообщения, и решила таким образом ему отомстить.

Теперь в отношении самой жительницы Энгельса возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе о преступлении.

