Продолжение квартала. Двухэтажный склад построят в промзоне на окраине Барнаула

Комплекс зданий ранее представляли и согласовали на градсовете

16 декабря 2025, 10:42, ИА Амител

Эскизный проект склада на ул. Власихинской, 139в / Фото: "Мастерская Золотова"

Производственный квартал на ул. Власихинской "прирастет" новым объектом: на площадке запланировано строительство двухэтажного склада. Его проект представил на градсовете архитектор Владимир Золотов. Он отметил, что сейчас на месте строительства находится площадка для открытой выставки.

Участок, где появится склад, уже освоен: здесь возведены четыре здания. Как отметил Владимир Золотов, комплекс строений представляли на градсовете, он получил одобрение и уже реализован.

Существующий комплекс зданий на ул. Власихинской / Фото: "Мастерская Золотова"

«Проектируемый объем располагается на месте открытой выставки. В глубину участка просматриваются уже построенные объекты. Все в едином стиле, в единой цветовой грамме. Мы ее поддержали и выполнили [новый объект] в этом же ключе. Территория огорожена прозрачным забором», – отметил Владимир Золотов.

Фасады спроектированного склада комбинированные: часть – из металлических витражей и композитных материалов, часть – из сэндвич-панелей. На участке предусмотрено 54 машино-места. Так как у членов градсовета не возникло вопросов к проекту, его согласовали.