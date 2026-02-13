Алиментный долг в 2,5 млн рублей привел к уголовному делу жителя Камня-на-Оби
Назначенное уголовное наказание не освобождает мужчину от дальнейшего исполнения алиментных обязательств
13 февраля 2026, 12:47, ИА Амител
Жителю Камня-на-Оби назначили уголовное наказание за длительную неуплату алиментов на содержание дочери. Как сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю, мужчина накопил задолженность в размере более 2,5 млн рублей и по решению суда в течение полугода будет отбывать исправительные работы.
По данным ведомства, каменец должен был перечислять четверть своего дохода на содержание 17-летней дочери, однако систематически уклонялся от исполнения этих обязанностей. В течение длительного времени выплаты не производились, несмотря на требования службы судебных приставов.
Сотрудники ФССП неоднократно применяли к должнику меры принудительного воздействия, включая привлечение к административной ответственности и назначение обязательных работ. Однако эти меры не повлияли на поведение мужчины, и задолженность по алиментам продолжала расти, в итоге превысив 2,5 млн рублей.
В связи с этим дознаватель управления инициировал возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ — неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Суд признал жителя Камня-на-Оби виновным и назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства.
В ведомстве подчеркнули, что назначенное уголовное наказание не освобождает мужчину от дальнейшего исполнения алиментных обязательств и выплаты образовавшейся задолженности.
12:53:55 13-02-2026
а чего мало насчитали то ?
давайте 10-сразу .
14:09:52 13-02-2026
Упростите систему взыскания долгов. Достаточно ввести статью - не исполнения решения суда, а осужденных направлять в долговые тюрьмы (как за границей). Они работают на предприятии, а вечером в камеру ( за охрану, питание, перевозка так же высчитывать с должника) Кому нужны эти бумаги: ограничения, предупреждения, беседы, розыск и т.п.
16:18:50 13-02-2026
Не имея работы такой долг легко приобрести за короткое время. Учитывая среднюю зп по России с которой удерживается долг и зп по нашему краю, это наводит на мысль что размножаться в нашем крае в деревнях равно самоубийству (мужчинам). Вывод делайте сами.