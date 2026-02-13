Алиментный долг в 2,5 млн рублей привел к уголовному делу жителя Камня-на-Оби

Назначенное уголовное наказание не освобождает мужчину от дальнейшего исполнения алиментных обязательств

13 февраля 2026, 12:47, ИА Амител

Алименты / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жителю Камня-на-Оби назначили уголовное наказание за длительную неуплату алиментов на содержание дочери. Как сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю, мужчина накопил задолженность в размере более 2,5 млн рублей и по решению суда в течение полугода будет отбывать исправительные работы.

По данным ведомства, каменец должен был перечислять четверть своего дохода на содержание 17-летней дочери, однако систематически уклонялся от исполнения этих обязанностей. В течение длительного времени выплаты не производились, несмотря на требования службы судебных приставов.

Сотрудники ФССП неоднократно применяли к должнику меры принудительного воздействия, включая привлечение к административной ответственности и назначение обязательных работ. Однако эти меры не повлияли на поведение мужчины, и задолженность по алиментам продолжала расти, в итоге превысив 2,5 млн рублей.

В связи с этим дознаватель управления инициировал возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ — неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Суд признал жителя Камня-на-Оби виновным и назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства.

В ведомстве подчеркнули, что назначенное уголовное наказание не освобождает мужчину от дальнейшего исполнения алиментных обязательств и выплаты образовавшейся задолженности.