"Алтай-Кокс" выпустил более 70 тысяч мальков в водоемы Алтайского края за шесть лет

Экологи предприятия с 2020 года реализуют долгосрочную программу воспроизводства биоресурсов

01 апреля 2026, 13:12, ИА Амител

В Алтайском крае за шесть лет при поддержке "Алтай-Кокса" (входит в Группу "НЛМК") в водоемы региона выпустили более 70 тысяч мальков.

Предприятие ежегодно проводит зарыбление в рамках программы по сохранению водных биоресурсов. В 2025 году в реку Обь выпустили 5,6 тысячи мальков сазана общей массой около 120 килограммов. Инкубацией и выпуском рыбы занимается специализированная организация по договору с предприятием.

«Экологи предприятия с 2020 года реализуют долгосрочную программу воспроизводства биоресурсов. Программой до 2036 года запланирован ежегодный выпуск более 5,5 тысячи мальков общей массой более 100 кг в натуральном выражении», — рассказала начальник управления экологии компании Светлана Митеева.

В компании отмечают, что вода на производстве используется в замкнутом цикле после очистки и не сбрасывается в водоемы региона, а промышленные стоки полностью исключены.