Алтайская пенсионерка перевела на "безопасный счет" 200 тысяч рублей

Женщина обратилась в полицию

19 августа 2025, 11:00, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

76-летняя жительница Алейска перевела мошенникам около 200 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сказал, что аферисты взломали ее личный кабинет на "Госуслугах" и пытаются завладеть ее деньгами.

«Незнакомец убедил потерпевшую в том, что для защиты сбережений ей необходимо снять деньги со всех своих счетов, а затем обналичить, чтобы всю сумму сразу перевести на "безопасный счет"», – рассказали в ведомстве.

Женщина сделала все, как ее и просили, и только потом поняла, что ее обманули.