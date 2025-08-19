Алтайская пенсионерка перевела на "безопасный счет" 200 тысяч рублей
Женщина обратилась в полицию
19 августа 2025, 11:00, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
76-летняя жительница Алейска перевела мошенникам около 200 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщине позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сказал, что аферисты взломали ее личный кабинет на "Госуслугах" и пытаются завладеть ее деньгами.
«Незнакомец убедил потерпевшую в том, что для защиты сбережений ей необходимо снять деньги со всех своих счетов, а затем обналичить, чтобы всю сумму сразу перевести на "безопасный счет"», – рассказали в ведомстве.
Женщина сделала все, как ее и просили, и только потом поняла, что ее обманули.
11:49:38 19-08-2025
Зачем в полицию, вданном случае психиатр нужен
14:24:36 19-08-2025
Гость (11:49:38 19-08-2025) Зачем в полицию, в данном случае психиатр нужен... Возраст то посмотрите. Доживи до ее лет, в этом возрасте плохо уже соображаешь плюс деменция. Другое дело что нельзя уже людям в таком возрасте открывать кабинеты на госуслугах и в банках. Не она же сама это сделала, значит кто то из родственников постарался не подумав. У меня бабушке 87 лет, ничего ей не завел, даже пластиковой карты и пользуется проводным телефоном.
15:43:21 19-08-2025
Гость (14:24:36 19-08-2025) Возраст то посмотрите. Доживи до ее лет, в этом возрасте пло... плюс деменция Вот поэтому он и нужен.
18:14:04 19-08-2025
Гость (14:24:36 19-08-2025) Возраст то посмотрите. Доживи до ее лет, в этом возрасте пло... Совсем что ли ку-ку? У нас в этом возрасте еще работают люди. По школам пройдись! По училищам, которые колледжами себя обозвали. На депутатов посмотри!
12:17:34 19-08-2025
А у неё хоть был личный кабинет а госуслугах? Что-то я сомневаюсь.
13:02:58 19-08-2025
Не понял, у нас росмониторинг клялся и божился что всё заблокировал, мошенники не пройдут. Обманывал?
14:40:06 19-08-2025
"аферисты [...] пытаются завладеть ее деньгами. " - и ведь не соврал