На Алтае девушка "повелась" на цветы и перевела мошенникам 1,5 млн рублей со счета матери
Продиктовала аферисту код из СМС-сообщения
15 августа 2025, 10:20, ИА Амител
В Алтайском крае 22-летняя жительница Змеиногорска со счета матери тремя переводами отправила мошенникам почти 1,5 млн рублей, сообщает региональное МВД.
«У матери с апреля открыт счет в банке на сумму свыше 2 млн рублей сроком на три месяца. В конце июля обнаружила, что ее банковскую карту заблокировали, и обратилась в банковское отделение. От банковских работников узнала, что с ее счета были совершены переводы на крупные суммы, поэтому он был заблокирован службой безопасности банка», – рассказали в ведомстве.
Выяснилось, что девушка тремя операциями сначала перевела на свою банковскую карту 1,5 млн рублей, а после отправила мошенникам.
«Девушка рассказала, что ей в мессенджере позвонил неизвестный мужчина и в ходе разговора сообщил, что некий незнакомец заказал цветы и чтобы их доставили, необходимо сообщить код доставки. Через некоторое время на телефон пришло СМС-сообщение с кодом, который она продиктовала аферисту», – отметили в МВД.
Далее позвонила якобы сотрудница "Госуслуг" и заявила, что мошенники взломали аккаунт девушки на "Госуслугах". После этого с ней связался лжеработник Центробанка и отправил образец заявления, которое она переписала и скинула незнакомцу.
После этого тот же незнакомец убедил девушку пойти в банк и там подать заявку на получение кредита, чтобы мошенники не смогли получить кредит на ее имя. Девушка попыталась взять заем в размере 400 тысяч рублей, но в банке не одобрили.
Через несколько дней тот же незнакомец вновь связался с девушкой и сообщил, что банковские счета ее матери находятся в опасности и все деньги необходимо перевести на "безопасный счет", при этом соблюдая конфиденциальность и не говоря ничего матери.
«Ночью взяла сотовый телефон матери, зашла в банковское приложение под руководством мошенника и перевела на свой счет почти полмиллиона рублей. Затем перевела аналогичную сумму еще два раза, после чего по просьбе злоумышленника удалила переписку. Войти в приложение она сумела, потому что мать доверяла ей свои пин-коды и пароли», – добавили в МВД.
В Барнауле мошенники лишили девушку 100 тысяч рублей, заинтриговав заказным письмом.
10:25:19 15-08-2025
Каждый раз, читая новости про "безопасные счета" поражаешься тупости народонаселения.
Вы эти деньги лучше бы пропили!
10:30:50 15-08-2025
Срочно запретить операторов связи, онлайн переводы, банковские карты, откажемся от безналичных денег, вернёмся в каменный век, начнут обворовывать квартиры, запретим покупать квартиры, может проще сделать просто запретить деньги).
10:31:26 15-08-2025
Че-то не помогает ваша блокировка мессенджеров, власть - парируй)
10:48:14 15-08-2025
Гость (10:31:26 15-08-2025) Че-то не помогает ваша блокировка мессенджеров, власть - пар...
Какой мессенджер не указано. Возможно это был МАХ, да и девушка с Госуслуг. Легенда о вреде Вацапа и Телеграма рассыпается на глазах. Мне вот жулики звонят исключительно через оператора сотовой связи и пару раз на Вацап приходил вызов из банка ВТБ с номера 1000.
10:57:05 15-08-2025
Гость (10:48:14 15-08-2025) Какой мессенджер не указано. Возможно это был МАХ, да и ... Ларчик открывается просто. У великой тройки операторов проблема. Народ звонит и общается через мессенджеры, и болтает часами за копейки, по сотовой связи звонит редко. А это потерянная прибыль. Вот и закрыли звонки. А разводить население можно и по стационарному телефону. Родственницу старушку, задолбали с предложениями изготовить ключи к подъезду, хотя живёт в глухой деревне
11:28:24 15-08-2025
ВВП (10:57:05 15-08-2025) Ларчик открывается просто. У великой тройки операторов пробл... у нас в подъезде двоих старичков развели на суммы 400+ тыс. по стационарному телефону, представившись сотрудниками Ростелекома. сказали, что будут менять номера телефонов и понеслось... но закончилось все в вацапе. причем, одному старенькому дедушке (86 лет) звонили второй раз и чуть снова не развели, его соседка тормознула возле подъезда, когда он в банк пошел. а соседка та, которая 450 тыс. уже перевела. просто ужас, какие сволочи...
10:33:37 15-08-2025
мошенникам однозначно нужнее, чем этой
10:38:57 15-08-2025
дебилы не умнеют, но платежеспособны...
10:50:04 15-08-2025
Мне думается мошенники освоят МАХ быстрее, чем нас туда загонят.
10:58:47 15-08-2025
ВВП (10:50:04 15-08-2025) Мне думается мошенники освоят МАХ быстрее, чем нас туда заго...
Освоят быстрее? Вы шутите? Они его создавали
13:58:49 15-08-2025
Гостья (10:58:47 15-08-2025) Освоят быстрее? Вы шутите? Они его создавали... Уже развели жительницу курска через хваленый МАКС! Макс - это сакс!
11:52:20 15-08-2025
ужас
20:12:14 15-08-2025
Когда этими "потерпевшими" будут заниматься психиатрические службы? Налицо ведь невменяемость! Почему не признавать их недееспособными и не назначать опекунов?