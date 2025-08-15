На Алтае девушка "повелась" на цветы и перевела мошенникам 1,5 млн рублей со счета матери

Продиктовала аферисту код из СМС-сообщения

15 августа 2025, 10:20, ИА Амител

Девушка с цветами / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае 22-летняя жительница Змеиногорска со счета матери тремя переводами отправила мошенникам почти 1,5 млн рублей, сообщает региональное МВД.

«У матери с апреля открыт счет в банке на сумму свыше 2 млн рублей сроком на три месяца. В конце июля обнаружила, что ее банковскую карту заблокировали, и обратилась в банковское отделение. От банковских работников узнала, что с ее счета были совершены переводы на крупные суммы, поэтому он был заблокирован службой безопасности банка», – рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что девушка тремя операциями сначала перевела на свою банковскую карту 1,5 млн рублей, а после отправила мошенникам.

«Девушка рассказала, что ей в мессенджере позвонил неизвестный мужчина и в ходе разговора сообщил, что некий незнакомец заказал цветы и чтобы их доставили, необходимо сообщить код доставки. Через некоторое время на телефон пришло СМС-сообщение с кодом, который она продиктовала аферисту», – отметили в МВД.

Далее позвонила якобы сотрудница "Госуслуг" и заявила, что мошенники взломали аккаунт девушки на "Госуслугах". После этого с ней связался лжеработник Центробанка и отправил образец заявления, которое она переписала и скинула незнакомцу.

После этого тот же незнакомец убедил девушку пойти в банк и там подать заявку на получение кредита, чтобы мошенники не смогли получить кредит на ее имя. Девушка попыталась взять заем в размере 400 тысяч рублей, но в банке не одобрили.

Через несколько дней тот же незнакомец вновь связался с девушкой и сообщил, что банковские счета ее матери находятся в опасности и все деньги необходимо перевести на "безопасный счет", при этом соблюдая конфиденциальность и не говоря ничего матери.

«Ночью взяла сотовый телефон матери, зашла в банковское приложение под руководством мошенника и перевела на свой счет почти полмиллиона рублей. Затем перевела аналогичную сумму еще два раза, после чего по просьбе злоумышленника удалила переписку. Войти в приложение она сумела, потому что мать доверяла ей свои пин-коды и пароли», – добавили в МВД.

