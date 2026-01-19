Алтайская сноубордистка завоевала Кубок чемпионов на соревнованиях в Москве

В турнире участвовали сильнейшие спортсмены из разных регионов России

19 января 2026, 08:45, ИА Амител

Мария Травиничева / Фото: Минспорт Алтайского края

Алтайская сноубордистка Мария Травиничева одержала победу на международных соревнованиях – Кубке чемпионов, который прошел 17 января в Москве в горнолыжном комплексе "Воробьевы горы".

В турнире участвовали сильнейшие спортсмены из разных регионов России, а также представители Казахстана, Ирана и Японии. Уроженка Белокурихи, воспитанница СШОР "Горные лыжи" и спортсменка Центра спортивной подготовки Алтайского края, уверенно прошла все этапы соревнований. В финале Травиничева обошла Полину Каримову из Красноярского края и завоевала золотую медаль, сообщили в Минспорте Алтайского края.

Отмечается, что в нынешнем сезоне Мария Травиничева получила нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта, что позволяет ей участвовать в международных стартах.

