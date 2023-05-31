Отправляла праздничный груз детям подшефного региону Славяносербского района "Единая Россия"

31 мая 2023, 14:15, ИА Амител

Подарки детям Славяносербского района от Алтайского края / Фото: altai-ter.er.ru

Несколько десятков детсадов Барнаула и Новоалтайска приняли участие в акции "Женского движения Единой России". Она называется "Алтай – детям Славяносербска". Дошкольники вместе с родителями и воспитателями собрали более 300 подарков, сделали своими руками сотни открыток. Луганские дети из подшефного района получат их к 1 июня, Дню защиты детей.

Координатор "Женского движения Единой России" в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Кристина Юстус поблагодарила участников акции "Алтай – детям Славяносербска" и поздравила воспитанников детских садов с наступающим праздником.

"В подарочных наборах, собранных детьми и взрослыми, игрушки, канцелярские принадлежности и самое дорогое – открытки. Спасибо, что настолько творчески подошли к этому", – обратилась к участникам акции Кристина Юстус.

Алтайские единороссы уже отправили подарки луганским детям.

И это уже не первый такой праздничный груз. Ко Дню Победы при участии "Женского движения Единой России" из Алтайского края подарки доставили луганским ветеранам. Кристина Юстус сама вручила их в рамках партийной акции "Подарок ветерану", находясь в Славяносербске с очередной гуманитарной миссией. А накануне барнаульские единороссы отправили в подшефный район ЛНР 20 тонн продуктов питания, медицинского оборудования и медикаментов, вещей для бойцов. Организаторами сбора и отправки помощи выступили горожане, депутаты-единороссы и общественные организации.