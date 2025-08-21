Алтайские каратисты стали победителями в нескольких дисциплинах Кубка мира в Москве

Спортивное событие поддержал лидер реготделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев

21 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Кубок мира мастеров / Фото: Михаил Кривошеин

I Международный форум "Карате и общество" и I Кубок мира мастеров прошли в Москве с 13 по 18 августа. Спортивное событие собрало мастеров и преподавателей карате из разных стран, чтобы обменяться опытом в педагогике и культуре. Лучшие мастера выступили с показательными выступлениями, кроме того, состоялись соревнования.

Депутат Госдумы РФ и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев поддержал проведение мероприятий. В приветственном письме народный избранник подчеркнул, что события, соединяющие спорт и воспитание, играют важную роль в укреплении международного сотрудничества.

Александр Терентьев добавил, что форум поможет российским организациям выработать подходы к спортивно-патриотическому воспитанию, соответствующие государственной политике по сохранению традиционных ценностей.

Напомним, депутат регулярно поддерживает спортивные мероприятия в Алтайском крае, способствуя развитию таких видов спорта, как футбол, самбо и карате.

Кубок Мира Мастеров / Фото: Михаил Кривошеин

Инициатором форума и Кубка выступила Россия, продемонстрировав пример спортивной и народной дипломатии. Форум поддержали руководители четырех международных организаций карате-киокушинкай. В нем участвовали спортсмены из 37 стран, а на Кубке мира соревновались 18 стран, включая государства БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Алтайские спортсмены показали отличные результаты. В дисциплине "кумите" первое место заняли Михаил Кривошеин и Алина Видусова, второе место – у Руслана Ахмедова, третье – у Романа Смышляева. В дисциплине "Иккен-Хисацу кумите" первое место у Руслана Ахмедова, а в "Ката" – второе место у Елены Ермаковой.

В сумме представители региона завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

Создатель школы киокушин карате Тикара Додзё, руководитель СККР по Алтайскому краю Кривошеин Михаил уверенно занял первое место на Кубке мира мастеров, победив соперников из Ливана и России.

«Первый и фундаментальный принцип – это уважение. Оно проявляется в почтительном отношении к учителям, товарищам и соперникам на татами. Этот принцип помогает развивать эмпатию и самоуважение, выстраивать здоровые личные границы и создает атмосферу доверия и взаимопонимания», – отметил спортсмен.