Pantone назвал нейтральный белый "облачный танцор" цветом 2026 года

Официальный идентификатор "облачного танцора" — PANTONE 11-4201

05 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

PANTONE 11-4201 / Фото: скриншот сайта pantone.com

Институт цвета Pantone объявил оттенок белого под названием "облачный танцор" цветом 2026 года. Об этом сообщается на сайте института.

Это первый случай за 26 лет, когда Pantone выбрала вариацию белого в качестве главного цвета года. В компании понимали, что такое решение может вызвать широкий резонанс.

Ближе всего к нынешнему выбору подходил оттенок "песочный доллар", названный цветом года в 2006-м, однако тогда он был скорее бежевым, а не белым.

Ранее сообщалось, что картина Ива Кляйна, монохромное синее полотно, была продана на парижских торгах за рекордную для художника сумму – 18,4 миллиона евро, что эквивалентно почти двум миллиардам рублей.