Бюджет принят. Фоторепортаж с декабрьского заседания барнаульских депутатов

Глава города Вячеслав Франк поблагодарил депутатов за плодотворную совместную работу над главным финансовым документом Барнаула

05 декабря 2025, 15:20, ИА Амител

Заседание БГД 5 декабря 2025 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

5 декабря депутаты Барнаульской городской Думы единогласно утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Ожидаемые доходы составят 33,8 млрд рублей, из которых 16,2 млрд – это средства из вышестоящих бюджетов.

Основная часть – более 62% – будет направлена на социально значимые сферы: образование, социальную поддержку, культуру и спорт. В 2026 году город также примет участие в реализации четырех национальных проектов, продолжится строительство школ и других объектов инфраструктуры, а также модернизация транспорта и дорог.

Кроме того, предусмотрены средства на переселение из аварийного жилья, капитальный ремонт домов, улучшение жилищных условий молодых семей и поддержку спортивной сферы.

Как прошло заседание – в нашем фоторепортаже.