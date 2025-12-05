Россиянка сожгла все украденные деньги, чтобы не попасться

Девушка украла крупную сумму у отца своего парня

05 декабря 2025, 17:44, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Чтобы избежать наказания, девушка уничтожила в огне печи полмиллиона рублей, которые украла у отца парня. Однако это не избавило ее от последствий, сообщает Baza.

Житель Бурятии, занимающийся сельским хозяйством, намеревался купить новый автомобиль. С этой целью он продал свой скот, а вырученные средства спрятал в куртке. Об этом стало известно девушке, состоящей в отношениях с его сыном. Она забрала часть денег из заначки.

Об исчезновении средств стало известно в день, когда семья собралась приобрести автомобиль, но поняла, что денег недостаточно. Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Узнав об этом, девушка запаниковала из-за возможного наказания. С целью замести следы она приняла решение сжечь украденные деньги.

Несмотря на то, что банкноты были уничтожены, ей не удалось избежать правосудия. Девушку задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело по факту кражи в крупном размере.