На Алтае больше всего высоких зарплат предлагают в транспортном машиностроении
Каждая вторая вакансия в этой сфере предлагает зарплату от 100 тысяч рублей
05 декабря 2025, 22:00, ИА Амител
Алтайские предприятия, занятые в транспортном машиностроении, предлагают кандидатам самые высокие зарплаты в регионе. Осенью 2025 года 43% вакансий в этой сфере предполагали доход от 100 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят эксперты сервиса "Авито Работы".
При этом высокий процент "зарплатных" вакансий отмечается и в других областях. Так, в сфере управления транспортной инфраструктурой и в ремонтно-отделочной сфере от 100 тысяч рублей предлагали в 21% объявлений.
«Рост числа высокооплачиваемых вакансий напрямую связан с запуском новых производств и инфраструктурных проектов. Например, в Рязанской области на ПМЭФ-2025 подписано более 20 инвестиционных соглашений на сумму свыше 30 млрд рублей, что сказывается на зарплатных предложениях для новых сотрудников», – комментирует директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
В целом по России доля вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей составила 14%. Наибольший рост числа таких предложений зафиксирован в Крыму (+94%), Рязанской (+75%) и Орловской (+73%) областях.
Знаменитые Алтайские машиностроительные заводы
Ну да ну да
Мне завод "Барнаултрансмаш" последний раз дивиденды по акциямплатил в 90хгодах мешком муки.
Вы все не про те заводы думаете. Это про какие надо заводы. Которые занимаются ремонтом чего надо.
🤣
Но, судя по тому, что в интернете размещают информацию о вакансиях, с кадрами там полный швах...
Опять надо куда-то ехать, ах да - на работу, возможно там от 100 тысяч..