На Алтае больше всего высоких зарплат предлагают в транспортном машиностроении

05 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Промышленность / Фото: aleksandarlittlewolf on Freepik

Алтайские предприятия, занятые в транспортном машиностроении, предлагают кандидатам самые высокие зарплаты в регионе. Осенью 2025 года 43% вакансий в этой сфере предполагали доход от 100 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят эксперты сервиса "Авито Работы".

При этом высокий процент "зарплатных" вакансий отмечается и в других областях. Так, в сфере управления транспортной инфраструктурой и в ремонтно-отделочной сфере от 100 тысяч рублей предлагали в 21% объявлений.

«Рост числа высокооплачиваемых вакансий напрямую связан с запуском новых производств и инфраструктурных проектов. Например, в Рязанской области на ПМЭФ-2025 подписано более 20 инвестиционных соглашений на сумму свыше 30 млрд рублей, что сказывается на зарплатных предложениях для новых сотрудников», – комментирует директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.

В целом по России доля вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей составила 14%. Наибольший рост числа таких предложений зафиксирован в Крыму (+94%), Рязанской (+75%) и Орловской (+73%) областях.