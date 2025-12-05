"Тропа к дому древнего человека". На Алтае создают двухкилометровый маршрут для туристов

Это будущая арт-тропа вокруг уникальной Денисовой пещеры

05 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Денисова пещера / Фото: Артем Кузнецов / amic.ru

На Алтае представили проект познавательного маршрута "Тропа к дому древнего человека" – будущей арт-тропы вокруг уникальной Денисовой пещеры. Центральным объектом станет сама пещера с символической стоянкой и очагом, а по пути разместят тематические зоны и арт-объекты: от "Очага общины" до "Тропы воина" и каменного лабиринта, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Как объяснил исполнительный директор фонда "Денисова пещера" Александр Дунец, задача проекта – показать туристам целый мир, в котором жил древний человек.

«Наша концепция заключается в том, что вся эта гора, склон горы – это весь дом денисовского человека: где-то у него место очага, где-то место, где играли дети, где-то женщины могли мастерить и готовить сувениры, где-то у нас располагается тропа воина, где мужчины готовились к серьезным событиям», – отметил он.

Маршрут растянется примерно на два километра. При этом три объекта для новой тропы выберут в формате всероссийского конкурса: прием заявок уже стартовал и продлится до 1 февраля. Лучшие работы объявят и наградят в июне 2026 года в Белокурихе, в рамках крупного этнофестиваля.

Ранее сообщалось, что на Алтае обнаружили новые следы денисовского человека – археологи нашли их сразу в двух пещерах. Ученые обнаружили каменные артефакты, выполненные по технологиям, характерным для денисовской культуры.