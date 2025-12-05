Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край
Взрывы слышали в Славянском и Темрюкском районах
05 декабря 2025, 07:35, ИА Амител
В Краснодарском крае ночью были слышны взрывы в небе над Славянским и Темрюкским районами. По предварительным данным, силы ПВО отражали атаку беспилотников ВСУ, сообщает Shot.
Как отмечают местные жители, было слышно около пяти взрывов, а со стороны залива наблюдались яркие вспышки и звук работы двигателей в небе. В аэропорту Краснодара на время введены ограничения на вылет и посадку самолетов.
По информации оперативного штаба, в результате атаки в Темрюке повреждены элементы портовой инфраструктуры и произошло возгорание. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет, персонал был эвакуирован.
