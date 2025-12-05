В Екатеринбурге семья лишилась купленной квартиры из-за "запоя" продавца

Областной суд вернул жилье прежнему владельцу, признав, что тот не отдавал отчет в своих действиях

05 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Свердловский областной суд поставил точку в необычном деле о продаже квартиры, лишив собственности молодую супружескую пару. Причиной стало состояние продавца на момент сделки: суд счел, что из-за алкоголизма он не мог понимать последствий своих действий, пишет "ФедералПресс".

Супруги купили квартиру в Екатеринбурге в декабре 2023 года у риелтора, проверили выписку из ЕГРН, сделали ремонт и сдали жилье. Однако вскоре прежний владелец подал иск, требуя вернуть ему единственное жилье. Он рассказал суду, что страдает алкоголизмом, а в период сделки находился в запое, его удерживали, избивали и спаивали. Момента подписания договора он не помнит.

Покупатели и риелтор настаивали на законности сделки: Степанов предоставил справку о психическом здоровье, получил деньги наличными под расписку, а на фото держит договор в руках.

Однако суд, изучив заключения медиков и графолога, встал на сторону истца. Экспертизы подтвердили, что Степанов находится на конечной стадии алкоголизма и не осознавал значения своих действий, а его неопрятный вид и асоциальный образ жизни должны были насторожить покупателей.

В итоге сделка была расторгнута, квартира возвращена Степанову, а вопрос о возврате денег супругам в решении суда не затронут.

