В Екатеринбурге семья лишилась купленной квартиры из-за "запоя" продавца
Областной суд вернул жилье прежнему владельцу, признав, что тот не отдавал отчет в своих действиях
05 декабря 2025, 07:45, ИА Амител
Свердловский областной суд поставил точку в необычном деле о продаже квартиры, лишив собственности молодую супружескую пару. Причиной стало состояние продавца на момент сделки: суд счел, что из-за алкоголизма он не мог понимать последствий своих действий, пишет "ФедералПресс".
Супруги купили квартиру в Екатеринбурге в декабре 2023 года у риелтора, проверили выписку из ЕГРН, сделали ремонт и сдали жилье. Однако вскоре прежний владелец подал иск, требуя вернуть ему единственное жилье. Он рассказал суду, что страдает алкоголизмом, а в период сделки находился в запое, его удерживали, избивали и спаивали. Момента подписания договора он не помнит.
Покупатели и риелтор настаивали на законности сделки: Степанов предоставил справку о психическом здоровье, получил деньги наличными под расписку, а на фото держит договор в руках.
Однако суд, изучив заключения медиков и графолога, встал на сторону истца. Экспертизы подтвердили, что Степанов находится на конечной стадии алкоголизма и не осознавал значения своих действий, а его неопрятный вид и асоциальный образ жизни должны были насторожить покупателей.
В итоге сделка была расторгнута, квартира возвращена Степанову, а вопрос о возврате денег супругам в решении суда не затронут.
Ранее риелтор рассказал, как спаcли жительницу Барнаула от "схемы Долиной".
07:58:48 05-12-2025
Эффект пьяной Долиной!?...
08:00:01 05-12-2025
Ждём, когда отберут квартиру, потому что у "продавца" был насморк. Было бы смешно, но уже страшно становиться. Квартиры, машины, вот пусть попробуют кредиты не платить, с банками посудиться, слабо? А, это другое, это "святое".
08:36:22 05-12-2025
ВВП (08:00:01 05-12-2025) Ждём, когда отберут квартиру, потому что у "продавца" был на... Ага! Подскажите ещё что-нибудь!?
Вы побочные эффекты лекарств при лечении насморка читали?
Суд запросто примет их как состоянии аффекта!...
08:24:47 05-12-2025
Тут признаки мошенничества. Риелтор, фото с договором. И квартира видимо не последнее жилье раз под аренду ее покупали. Видимо знали, что алкоголик, вот и подговорили продать. Наверное, еще за бутылку.
08:49:43 05-12-2025
Владислав (08:24:47 05-12-2025) Тут признаки мошенничества. Риелтор, фото с договором. И ква... Степанов предоставил справку о психическом здоровье/// А справку он купил или все-таки получил?
09:41:51 05-12-2025
возврате денег супругам в решении суда не затронут - оне не присутствовали на суде или судье это не интересно? (Однозначно мошенничество)
12:12:07 05-12-2025
dok_СФ (09:41:51 05-12-2025) возврате денег супругам в решении суда не затронут - оне не ... Всегда так было - сторона, которая на момент сделки признана невменяемой, ничего не должна, и не несет ответственность.
Грубо говоря, если вы будучи трезвым, пьяному денег в карманы напихали, и он их потерял - это только ваши проблемы. Ни один суд их с него не взыщет, даже если расписка есть.
09:42:49 05-12-2025
Интересно было бы почитать решения суда в подобных случаях и в аналогичных ситуациях но с банковским кредитом.
У нас вот женщина 1,5 млн кредита оформила и мошенникам отдала.
10:33:17 05-12-2025
Любители смертной казни, вы ведь понимаете, что приговор будут выносить вот ЭТИ люди?
12:20:16 05-12-2025
Ждем Сталина и комиссаров. Иначе уже наверно никак.