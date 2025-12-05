НОВОСТИТранспорт

В Барнауле на два месяца ограничат движение на новогодних праздниках. Схемы перекрытий

Ограничения затронут несколько участков дорог и в общем продлятся с 5 декабря по 5 февраля

05 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Новый год на площади Свободы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Новый год на площади Свободы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на время подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог, сообщает мэрия.

С 5 декабря по 5 февраля

Ограничат движение на проспекте Социалистическом – от улицы Пушкина до улицы Ползунова.

Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

По маршруту № 20 

  • при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту;
  • в обратном направлении – без изменений.

По маршруту № 55 

  • при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту;
  • в обратном направлении – без изменений.

По маршруту № 57

  • при движении на конечный остановочный пункт "ЛДП "Спартак-2" без изменений;
  • в обратном направлении: пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский, далее – по маршруту, без изменений.

По маршруту № 60

  • при движении на конечный остановочный пункт "ЛДП "Спартак-2": в прямом направлении – без изменений;
  • в обратном направлении: пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский, далее – по маршруту, без изменений.

По маршруту № 70р

  • при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту;
  • в обратном направлении – без изменений.

По маршруту № 73р

  • при движении на конечный остановочный пункт "Пл. Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский;
  • в обратном направлении – без изменений.

По маршрутам № 109, 109оп

  • при движении в сторону пр. Красноармейского: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршрутам;
  • в обратном направлении – без изменений.

С 10 декабря по 20 января

Остановят движение на подъездах к площади в районе муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры "Южный" по адресу: улица Чайковского.

«Это не повлияет на схемы движения общественного транспорта», – подчеркнули в мэрии.

25 декабря

Без изменения в схемах движения общественного транспорта приостановят движение на проезд от дома № 50 до дома № 50а по улице Первомайской в селе Власиха с 17:30 до 19:00 часов.

Перекроют проезжую часть проезда от здания № 14а к. 2 по улице Новосибирской до дома № 16в по улице Новосибирской в микрорайоне Новосиликатный с 17:30 до 19:00 часов.

«Ограничение не повлияет на схемы движения общественного транспорта», – указали власти города.

26 декабря

Перекроют несколько участков:

  • ул. Георгия Исакова – от четной проезжей части ул. Островского до нечетной проезжей части ул. Островского, с 15:00 до 19:30 часов;
  • ул. Пушкина – от здания №74 до пр. Ленина, с 14:00 до 20:00 часов;
  • ул. Ползунова – от пр. Красноармейского до пр. Ленина, с 14:00 до 20:00 часов;
  • пр. Социалистический – от ул. Гоголя до ул. Мало-Тобольской, с 14:00 до 20:00 часов;
  • ул. Льва Толстого – от пр. Ленина до пр. Социалистического, с 14:00 до 20:00 часов.
Схемы перекрытий / amic.ru

В связи с этим движение общественного транспорта 26 декабря будет организовано следующим образом:

По маршруту № 6

  • при движении на конечный остановочный пункт "Барнаульский зоопарк": ул. Антона Петрова – ул. Островского (четная сторона) – ул. Георгия Исакова, далее – по маршруту;
  • в обратном направлении: ул. Георгия Исакова – ул. Островского (четная сторона) – ул. Антона Петрова – разворот на ул. Антона Петрова – ул. Ленинградская – ул. Антона Петрова, далее – по маршруту.

По маршруту № 20

  • при движении на конечный остановочный пункт "Пл. Спартака": пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский;
  • в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина.

По маршруту № 55

  • движение в прямом направлении (в нагорную часть города): пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршруту, без изменений;
  • в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту, без изменений.

По маршруту № 57

  • при движении на конечный остановочный пункт "ЛДП "Спартака-2": пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина;
  • в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршруту, без изменений.

По маршруту № 60

  • при движении на конечный остановочный пункт "ЛДП "Спартак-2": пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина;
  • в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский.

По маршруту № 70р

  • при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту, без изменений;
  • в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя, пр. Красноармейский, далее – по маршруту, без изменений.

По маршруту № 73р

  • при движении на конечный остановочный пункт "Пл. Спартака": пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский;
  • в обратном направлении – без изменений.

По маршрутам №109, 109оп

  • при движении на конечный остановочный пункт "Мебельная фабрика": пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту, без изменений;
  • в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский.

«По маршрутам № 40, 104 и трамвайным маршрутам № 1, 5 схема движения на время перекрытий остается без изменений», – уточнили в администрации Барнаула.

Снежная горка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле на площади Свободы возведут большую горку с двумя скатами

Помимо горки, на площади установят фигуры Деда Мороза и Снегурочки
Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

10:45:45 05-12-2025

Хорошо, что Цукермана в этом году не перекрывают.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:08 05-12-2025

Гость (10:45:45 05-12-2025) Хорошо, что Цукермана в этом году не перекрывают.... Вообще-то с Сахарова на пл. Свободы уже пробовали елку переносить. Кончилось это очень плохо, поскольку случился транспортный коллапс и елку вернули на Сахарова.

  -4 Нравится
Ответить
