Ограничения затронут несколько участков дорог и в общем продлятся с 5 декабря по 5 февраля

05 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Новый год на площади Свободы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на время подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог, сообщает мэрия.

С 5 декабря по 5 февраля

Ограничат движение на проспекте Социалистическом – от улицы Пушкина до улицы Ползунова.

Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

По маршруту № 20

при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту;

в обратном направлении – без изменений.

По маршруту № 55

при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту;

в обратном направлении – без изменений.

По маршруту № 57

при движении на конечный остановочный пункт "ЛДП "Спартак-2" без изменений;

в обратном направлении: пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский, далее – по маршруту, без изменений.

По маршруту № 60

при движении на конечный остановочный пункт "ЛДП "Спартак-2": в прямом направлении – без изменений;

в обратном направлении: пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский, далее – по маршруту, без изменений.

По маршруту № 70р

при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту;

в обратном направлении – без изменений.

По маршруту № 73р

при движении на конечный остановочный пункт "Пл. Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский;

в обратном направлении – без изменений.

По маршрутам № 109, 109оп

при движении в сторону пр. Красноармейского: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршрутам;

в обратном направлении – без изменений.

С 10 декабря по 20 января

Остановят движение на подъездах к площади в районе муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры "Южный" по адресу: улица Чайковского.

«Это не повлияет на схемы движения общественного транспорта», – подчеркнули в мэрии.

25 декабря

Без изменения в схемах движения общественного транспорта приостановят движение на проезд от дома № 50 до дома № 50а по улице Первомайской в селе Власиха с 17:30 до 19:00 часов.

Перекроют проезжую часть проезда от здания № 14а к. 2 по улице Новосибирской до дома № 16в по улице Новосибирской в микрорайоне Новосиликатный с 17:30 до 19:00 часов.

«Ограничение не повлияет на схемы движения общественного транспорта», – указали власти города.

26 декабря

Перекроют несколько участков:

ул. Георгия Исакова – от четной проезжей части ул. Островского до нечетной проезжей части ул. Островского, с 15:00 до 19:30 часов;

ул. Пушкина – от здания №74 до пр. Ленина, с 14:00 до 20:00 часов;

ул. Ползунова – от пр. Красноармейского до пр. Ленина, с 14:00 до 20:00 часов;

пр. Социалистический – от ул. Гоголя до ул. Мало-Тобольской, с 14:00 до 20:00 часов;

ул. Льва Толстого – от пр. Ленина до пр. Социалистического, с 14:00 до 20:00 часов.

Схемы перекрытий / amic.ru

В связи с этим движение общественного транспорта 26 декабря будет организовано следующим образом:

По маршруту № 6

при движении на конечный остановочный пункт "Барнаульский зоопарк": ул. Антона Петрова – ул. Островского (четная сторона) – ул. Георгия Исакова, далее – по маршруту;

в обратном направлении: ул. Георгия Исакова – ул. Островского (четная сторона) – ул. Антона Петрова – разворот на ул. Антона Петрова – ул. Ленинградская – ул. Антона Петрова, далее – по маршруту.

По маршруту № 20

при движении на конечный остановочный пункт "Пл. Спартака": пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский;

в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина.

По маршруту № 55

движение в прямом направлении (в нагорную часть города): пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршруту, без изменений;

в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту, без изменений.

По маршруту № 57

при движении на конечный остановочный пункт "ЛДП "Спартака-2": пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина;

в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршруту, без изменений.

По маршруту № 60

при движении на конечный остановочный пункт "ЛДП "Спартак-2": пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина;

в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский.

По маршруту № 70р

при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту, без изменений;

в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя, пр. Красноармейский, далее – по маршруту, без изменений.

По маршруту № 73р

при движении на конечный остановочный пункт "Пл. Спартака": пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский;

в обратном направлении – без изменений.

По маршрутам №109, 109оп

при движении на конечный остановочный пункт "Мебельная фабрика": пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту, без изменений;

в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский.