В Барнауле на два месяца ограничат движение на новогодних праздниках. Схемы перекрытий
Ограничения затронут несколько участков дорог и в общем продлятся с 5 декабря по 5 февраля
05 декабря 2025, 10:00, ИА Амител
В Барнауле на время подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог, сообщает мэрия.
С 5 декабря по 5 февраля
Ограничат движение на проспекте Социалистическом – от улицы Пушкина до улицы Ползунова.
Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
По маршруту № 20
- при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту;
- в обратном направлении – без изменений.
По маршруту № 55
- при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту;
- в обратном направлении – без изменений.
По маршруту № 57
- при движении на конечный остановочный пункт "ЛДП "Спартак-2" без изменений;
- в обратном направлении: пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский, далее – по маршруту, без изменений.
По маршруту № 60
- при движении на конечный остановочный пункт "ЛДП "Спартак-2": в прямом направлении – без изменений;
- в обратном направлении: пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский, далее – по маршруту, без изменений.
По маршруту № 70р
- при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту;
- в обратном направлении – без изменений.
По маршруту № 73р
- при движении на конечный остановочный пункт "Пл. Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский;
- в обратном направлении – без изменений.
По маршрутам № 109, 109оп
- при движении в сторону пр. Красноармейского: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршрутам;
- в обратном направлении – без изменений.
С 10 декабря по 20 января
Остановят движение на подъездах к площади в районе муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры "Южный" по адресу: улица Чайковского.
«Это не повлияет на схемы движения общественного транспорта», – подчеркнули в мэрии.
25 декабря
Без изменения в схемах движения общественного транспорта приостановят движение на проезд от дома № 50 до дома № 50а по улице Первомайской в селе Власиха с 17:30 до 19:00 часов.
Перекроют проезжую часть проезда от здания № 14а к. 2 по улице Новосибирской до дома № 16в по улице Новосибирской в микрорайоне Новосиликатный с 17:30 до 19:00 часов.
«Ограничение не повлияет на схемы движения общественного транспорта», – указали власти города.
26 декабря
Перекроют несколько участков:
- ул. Георгия Исакова – от четной проезжей части ул. Островского до нечетной проезжей части ул. Островского, с 15:00 до 19:30 часов;
- ул. Пушкина – от здания №74 до пр. Ленина, с 14:00 до 20:00 часов;
- ул. Ползунова – от пр. Красноармейского до пр. Ленина, с 14:00 до 20:00 часов;
- пр. Социалистический – от ул. Гоголя до ул. Мало-Тобольской, с 14:00 до 20:00 часов;
- ул. Льва Толстого – от пр. Ленина до пр. Социалистического, с 14:00 до 20:00 часов.
В связи с этим движение общественного транспорта 26 декабря будет организовано следующим образом:
По маршруту № 6
- при движении на конечный остановочный пункт "Барнаульский зоопарк": ул. Антона Петрова – ул. Островского (четная сторона) – ул. Георгия Исакова, далее – по маршруту;
- в обратном направлении: ул. Георгия Исакова – ул. Островского (четная сторона) – ул. Антона Петрова – разворот на ул. Антона Петрова – ул. Ленинградская – ул. Антона Петрова, далее – по маршруту.
По маршруту № 20
- при движении на конечный остановочный пункт "Пл. Спартака": пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский;
- в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина.
По маршруту № 55
- движение в прямом направлении (в нагорную часть города): пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршруту, без изменений;
- в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту, без изменений.
По маршруту № 57
- при движении на конечный остановочный пункт "ЛДП "Спартака-2": пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина;
- в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршруту, без изменений.
По маршруту № 60
- при движении на конечный остановочный пункт "ЛДП "Спартак-2": пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина;
- в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский.
По маршруту № 70р
- при движении в сторону пр. Ленина: пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту, без изменений;
- в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя, пр. Красноармейский, далее – по маршруту, без изменений.
По маршруту № 73р
- при движении на конечный остановочный пункт "Пл. Спартака": пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский;
- в обратном направлении – без изменений.
По маршрутам №109, 109оп
- при движении на конечный остановочный пункт "Мебельная фабрика": пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту, без изменений;
- в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский.
«По маршрутам № 40, 104 и трамвайным маршрутам № 1, 5 схема движения на время перекрытий остается без изменений», – уточнили в администрации Барнаула.
10:45:45 05-12-2025
Хорошо, что Цукермана в этом году не перекрывают.
13:31:08 05-12-2025
Гость (10:45:45 05-12-2025) Хорошо, что Цукермана в этом году не перекрывают.... Вообще-то с Сахарова на пл. Свободы уже пробовали елку переносить. Кончилось это очень плохо, поскольку случился транспортный коллапс и елку вернули на Сахарова.