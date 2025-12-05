Регионы могут получить возможность самостоятельно регулировать "белые списки" интернета

Как сообщили авторы инициативы, наличие доступа к локальным сервисам так же важно, как и к федеральным

05 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Отключение интернета / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Госдуме выступили с инициативой к Минцифры о пересмотре функционирования "белых списков", акцентируя внимание на необходимости учета не только общероссийских, но и региональных цифровых ресурсов, сообщает kp.ru.

Подчеркивается, что в субъектах РФ активно используются собственные цифровые сервисы, такие как приложения для транспорта, электронные школьные журналы и дневники, а также местные новостные сайты.

Следовательно, при ограничениях мобильного интернета население сохраняет доступ к общенациональным сайтам, но теряет возможность пользоваться привычными местными сервисами. Представители партии "Новые люди" предлагают наделить региональные власти правом формировать собственный раздел в рамках "белого списка".