Регионы могут получить возможность самостоятельно регулировать "белые списки" интернета
Как сообщили авторы инициативы, наличие доступа к локальным сервисам так же важно, как и к федеральным
05 декабря 2025, 15:05, ИА Амител
В Госдуме выступили с инициативой к Минцифры о пересмотре функционирования "белых списков", акцентируя внимание на необходимости учета не только общероссийских, но и региональных цифровых ресурсов, сообщает kp.ru.
Подчеркивается, что в субъектах РФ активно используются собственные цифровые сервисы, такие как приложения для транспорта, электронные школьные журналы и дневники, а также местные новостные сайты.
Следовательно, при ограничениях мобильного интернета население сохраняет доступ к общенациональным сайтам, но теряет возможность пользоваться привычными местными сервисами. Представители партии "Новые люди" предлагают наделить региональные власти правом формировать собственный раздел в рамках "белого списка".
