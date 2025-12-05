Заснеженные дома, улицы и собачки. В Барнауле прошел долгожданный снегопад

Снег прикрыл лед на дорогах и ходить по городу стало гораздо безопаснее

05 декабря 2025, 13:30, ИА Амител

Заснеженный Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле всю ночь 5 декабря шел снегопад, который не ослабевает и днем. В итоге обледенелые улицы, доставлявшие в последние дни жителям много неудобств, быстро покрылись сугробами. Но жизнь в городе не утихает. Просто если раньше барнаульцы аккуратно и тихо "скользили" по своим делам, то теперь просто как бульдозеры прокладывают себе путь к цели.

По данным алтайского Гидрометцентра, в ближайшие три дня в Барнауле ожидается либо небольшой, либо умеренный снег. В субботу днем, 6 декабря, будет -7...-9 градусов, а в воскресенье опять придет потепление: столбики термометров покажут -1...-3 градуса.

В воскресенье, 8 декабря, резко похолодает до -10...-12 градусов. На дороги вновь вернется гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что избыток осадков ожидается в декабре на Алтае и в других регионах Сибири.