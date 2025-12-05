НОВОСТИОбщество

Заснеженные дома, улицы и собачки. В Барнауле прошел долгожданный снегопад

Снег прикрыл лед на дорогах и ходить по городу стало гораздо безопаснее

05 декабря 2025, 13:30, ИА Амител

Заснеженный Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле всю ночь 5 декабря шел снегопад, который не ослабевает и днем. В итоге обледенелые улицы, доставлявшие в последние дни жителям много неудобств, быстро покрылись сугробами. Но жизнь в городе не утихает. Просто если раньше барнаульцы аккуратно и тихо "скользили" по своим делам, то теперь просто как бульдозеры прокладывают себе путь к цели. 

По данным алтайского Гидрометцентра, в ближайшие три дня в Барнауле ожидается либо небольшой, либо умеренный снег. В субботу днем, 6 декабря, будет -7...-9 градусов, а в воскресенье опять придет потепление: столбики термометров покажут -1...-3 градуса.

В воскресенье, 8 декабря, резко похолодает до -10...-12 градусов. На дороги вновь вернется гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что избыток осадков ожидается в декабре на Алтае и в других регионах Сибири.

Барнаул фоторепортажи Хорошие новости

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

14:02:21 05-12-2025

что как блаженные-то.
для кого он долгожданный-то
снег и ветрище, ходить и ездить невозможно и через несколько дней эта дичь сменится морозом п-25С.
летом жарища, весной и осенью тайфуны, а зимой или снега под 2 метра или мороз.
что здесь вообще может быть долгожданного.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

07:34:37 06-12-2025

Гость (14:02:21 05-12-2025) что как блаженные-то.для кого он долгожданный-тоснег... Зачем рождались?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
серый

14:25:46 05-12-2025

не ужели долгожданный ? типо все ждли

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:49:54 05-12-2025

И кто эти люди, что ждали снегопада ?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

00:02:03 07-12-2025

ППШариков (14:49:54 05-12-2025) И кто эти люди, что ждали снегопада ?... и я тоже ждала. обожаю снег, потому специально в Сибири родилась.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ирина

16:13:05 05-12-2025

я ждала, люблю зиму

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сибиряк.

17:49:25 05-12-2025

Что-то последнее время людей, для которых - стакан на половину полон- всё меньше и меньше.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:32:17 05-12-2025

Сибиряк. (17:49:25 05-12-2025) Что-то последнее время людей, для которых - стакан на полови... Нас сибиряков мало остается но мы- супер!

  -1 Нравится
Ответить
