Юрий Шамков возглавил Союз промышленников Алтайского края

Его предшественник Виктор Герман остался в составе правления

05 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Юрий Шамков / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новым председателем правления Союза промышленников Алтайского края (СПАК) избран Юрий Шамков, который в настоящее время возглавляет краевую Общественную палату. Решение было принято на отчетно-выборном собрании организации 5 декабря, пишет "Атмосфера".

Шамков сменил на этом посту Виктора Германа, председателя совета директоров АО "АЗПИ", руководившего СПАК с 2016 года. Герман сохранит свое участие в работе объединения, оставаясь членом правления.

Исполнительным директором Союза промышленников переизбран Виктор Мещеряков, занимающий эту должность уже шесть лет.

Юрий Шамков имеет значительный опыт в промышленности и государственном управлении. Ранее он работал генеральным директором Барнаульского завода асбестовых технических изделий, избирался депутатом краевого Законодательного собрания, был членом Совета Федерации и занимал должность заместителя генерального директора Фонда развития промышленности РФ.

Союз промышленников Алтайского края, основанный в 1991 году, объединяет 178 предприятий ключевых отраслей экономики региона.