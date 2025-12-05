Продавать алкоголь и табак хотят разрешить только с 21 года
Депутаты считают, что это поможет снизить доступность вредной продукции для подростков, так как молодые продавцы часто не отказывают сверстникам
05 декабря 2025, 09:45, ИА Амител
Продавать алкоголь и сигареты в России могут разрешить только с 21 года. Запрет коснется розничной продажи, в том числе в барах и ресторанах, пишет ТАСС.
«Значительная часть продаж несовершеннолетним происходит там, где за прилавком стоят совсем такие же молодые люди. Закон должен защитить детей, и один из ключевых шагов – ограничить доступ к таким рабочим местам для лиц до 21 года», – пояснил депутат Дмитрий Гусев.
Авторы проекта уверены, что введение единого возрастного ценза повысит зрелость и ответственность продавцов, сократит доступ подростков к алкоголю и табаку и укрепит систему защиты здоровья молодежи.
10:05:02 05-12-2025
Правильно, а рожать в школе. Двоих троих роди, а потом уж пей кури если захочешь
10:08:21 05-12-2025
Странно!?! служить, женится, и прочее с 18 лет, а это с 21 года...., мне кажется конституцию пускай почитают, рекомендовать могут что угодно - запретить нет.....
10:12:54 05-12-2025
В армию можно, на фронт тоже, взрослые. Пиво пить нельзя, маленький ещё. Что у них в головах?
13:06:02 05-12-2025
ВВП (10:12:54 05-12-2025) В армию можно, на фронт тоже, взрослые. Пиво пить нельзя, ма... Тогда в армию тоже с 21. Вопросов не будет. Народ, думаю, тогда поддержит запрет на алкоголь и табак до 21 года..
14:13:59 05-12-2025
ВВП (10:12:54 05-12-2025) В армию можно, на фронт тоже, взрослые. Пиво пить нельзя, ма... "Как на тропу войны — так не мал! А как на фильму... — Стыдись, Белое Перо! Ты ещё не отпраздновал свою шестнадцатую весну."
10:30:50 05-12-2025
За державу обидно ,а подрастет поколение ЕГЕшников ,они какие законы начнут принимать .
12:42:38 05-12-2025
Гость (10:30:50 05-12-2025) За державу обидно ,а подрастет поколение ЕГЕшников ,они каки... Ну вот не "ЕГЕшники". Как Вам результат? Скорее бы подросли, чтобы такие как Вы отошли от дел.
10:36:52 05-12-2025
А покупать с какого года?
10:51:20 05-12-2025
Походу надо в УК статью вводить за идиотские законопроекты, квалифицируя как сознательный вред государству в особо крупном размере с использованием должностного положения. Иначе этот поток бредогенерации уже не остановить.
11:05:30 05-12-2025
Ну, это мы уже проходили в 80-х годах. Не долго.
11:16:45 05-12-2025
А пирожки с маком со скольки лет есть можно ?
12:13:50 05-12-2025
Почему до 21 года? Мозг полностью формируется к 25 годам. Если человек не подсядет на этил и никотин до 25 лет, то потом, если и начнёт употреблять, то с разумной осторожностью. Оксюморон: продажа - запрет.
13:55:47 05-12-2025
все как в США. красота. кто-то хотел там "штоб как там" получите
09:00:36 06-12-2025
Гость (13:55:47 05-12-2025) все как в США. красота. кто-то хотел там "штоб как там" полу... причем копируют только плохое
14:14:58 05-12-2025
А курить и выпивать, надо разрешить соответственно с 25, 35 лет), пущай помучаются
14:46:49 05-12-2025
Попахивает "фармалогическим лобби"?! Учись, работай ДЕПРИСУЙ, но ни капли в рот. Так что ли? Че за бред. У нас в крае за последние 5 лет продажа антидеприсантов в аптеках бьет рекорды. Лучше пусть алкоголь в меру, хотя иногда ........