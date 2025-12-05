Продавать алкоголь и табак хотят разрешить только с 21 года

Депутаты считают, что это поможет снизить доступность вредной продукции для подростков, так как молодые продавцы часто не отказывают сверстникам

05 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Покупка жидкости для вейпа / Фото: unsplash.com

Продавать алкоголь и сигареты в России могут разрешить только с 21 года. Запрет коснется розничной продажи, в том числе в барах и ресторанах, пишет ТАСС.

«Значительная часть продаж несовершеннолетним происходит там, где за прилавком стоят совсем такие же молодые люди. Закон должен защитить детей, и один из ключевых шагов – ограничить доступ к таким рабочим местам для лиц до 21 года», – пояснил депутат Дмитрий Гусев.

Авторы проекта уверены, что введение единого возрастного ценза повысит зрелость и ответственность продавцов, сократит доступ подростков к алкоголю и табаку и укрепит систему защиты здоровья молодежи.

