Алтайские единороссы передали более тысячи подарков больным детям

Их собрали в рамках ежегодной акции "Коробка храбрости"

05 декабря 2025, 18:00, ИА Амител

Собранные подарки / Фото: пресс-служба "Единой России"

С 10 ноября по 2 декабря в России прошла ежегодная акция сторонников партии "Единая Россия" под названием "Коробка храбрости". В этом году в ней приняли участие почти 200 тыс. человек, которые собрали более 600 тыс. подарков для детей, проходящих длительное лечение. Жители Алтайского края пожертвовали более тысячи игрушек, книг, настольных игр, наборов для творчества, раскрасок, фломастеров и карандашей.

Поддержка больных детей в Алтайском крае

В День добровольца, 5 декабря, большую часть подарков доставили в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Секретарь регионального отделения "Единой России", председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко вместе с руководителем штаба общественной поддержки партии Андреем Осиповым передали их детям, находящимся в психоневрологическом, онкологическом и ревматологическом отделениях. Они также пообщались с детьми и пожелали им скорейшего выздоровления.

«Очень жаль, что маленькие дети страдают такими недугами. Наша общая задача поддержать их разными способами», – сказал Александр Романенко.И уточнил, что он с Андреем Осиповым уже второй год посещает это медучреждение, чтобы порадовать детей.

Вручение подарков в рамках акции / Фото: пресс-служба "Единой России"

Председатель краевого парламента отметил, что "Коробка храбрости" в Алтайском крае с каждым годом становится все масштабнее. Если в прошлом году собрали чуть больше 500 подарков, то в этом году – уже 1243.

4 декабря подарки для маленьких пациентов краевого противотуберкулезного диспансера привезли зампредседателя правительства Алтайского края и председатель регионального совета сторонников "Единой России" Игорь Степаненко, председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения, региональный координатор партийного проекта "Крепкая семья" Ирина Солнцева.

Расширение географии акции

В этом году коробки для сбора подарков появились не только в штабе общественной поддержки партии в Барнауле, но и в правительстве Алтайского края, а также в филиале государственного фонда "Защитники Отечества". Собирали подарки также в Бийске, Новоалтайске, Заринске, Камне-на-Оби, Яровом, Белокурихе, Тюменцевском, Волчихинском и других районах.

В акции приняли участие не только депутаты-единороссы и сторонники партии, но и представители краевых и муниципальных властей, молодежных движений, предприниматели и другие активисты.

Подарки для маленьких пациентов в Бийске

В Бийске подарки для детей в детское инфекционное отделение Центральной городской больницы привезли глава города Виктор Щигрев и председатель Бийской гордумы и секретарь местного отделения партии Сергей Ларейкин. Он отметил, что небольшие подарки из "коробки храбрости" помогают детям справиться с трудным временем в больнице, а также придают силы для выздоровления.

На протяжении этой недели сторонники партии и единороссы по всему краю развозят подарки детям в городские и районные больницы.