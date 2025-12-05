Артистка расскажет свою версию событий в спецвыпуске "Пусть говорят"

05 декабря 2025, 14:27, ИА Амител

Выступление Ларисы Долиной / кадр из эфира Первого канала

Звезда российской эстрады Лариса Долина, оказавшаяся в центре скандала из-за ситуации с продажей своей квартиры, выступит с важным заявлением. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала, в эфире которого и прозвучат слова певицы. Ожидается, что в программе "Пусть говорят" она расскажет свою версию событий.

О том, когда и где можно будет посмотреть обращение Ларисы Долиной, – в материале amic.ru.

1 Что за заявление сделает Лариса Долина по поводу своей квартиры? Что именно скажет Долина в телеэфире, не раскрывается. В пресс-службе Первого канала не дали ни единого намека на то, какие тезисы прозвучат от артистки. Известно лишь, что она расскажет эту историю со своей точки зрения, а также "сделает важное заявление". «В нем Долина прокомментирует ситуацию вокруг продажи квартиры и опишет свою версию событий. После этого она сделает важное заявление», – говорится в сообщении Первого канала

2 Когда и где можно будет посмотреть обращение Ларисы Долиной? Спецвыпуск "Пусть говорят", гостем которого станет Лариса Долина, выйдет на Первом канале вечером 5 декабря сразу после программы "Время".

3 Что за история случилась с продажей квартиры Ларисы Долиной? Все началось в августе 2024 года, когда Долина продала свою элитную московскую квартиру 34-летней Полине Лурье. Сумма сделки составила 112 млн рублей. Выяснилось, что народная артистка РФ действовала под воздействием мошенников с Украины. Злоумышленники долго "обрабатывали" певицу и в итоге убедили продать недвижимость, а полученные деньги перевести на "безопасный счет". Уже после совершения сделки Лариса Долина обратилась в правоохранительные органы, а также подала в суд, требуя признать сделку недействительной и вернуть ей жилье. Лурье при этом настаивала на том, что сделку заключили добросовестно – мол, она отдала свои личные деньги и должна получить за это квартиру. Но суд в итоге принял сторону Ларисы Долиной. В марте 2025-го певица получила назад право собственности на квартиру: сделку признали недействительной.

4 Почему на Долину обрушилась волна ненависти? Дело в том, что суд отказался от двусторонней реституции, при которой стороны в случае признания сделки недействительной обязаны вернуть друг другу все назад. Если бы это правило действовало, все было бы просто: Лурье возвращает квартиру, а Долина – деньги. Но судья решил, что Полина Лурье должна взыскивать 112 млн рублей не с певицы, а с обманувших ее мошенников. Тем более по этому делу уже осудили нескольких человек – курьера и трех дропперов. На практике получить с них такую крупную сумму практически невозможно, так что на деле Лурье осталась и без квартиры, и без денег. Москвичка уже пыталась обжаловать судейский вердикт в кассационном суде, но ее жалобу отклонили. В связи с этим в интернете и началась волна ненависти в сторону Ларисы Долиной. Пользователи призывают "отменить" артистку: некоторые даже сдают уже купленные билеты на ее выступления. Соцсети заполонили видеоролики, где люди либо осуждают действия певицы, либо всячески шутят на счет всей этой истории, выставляя Долину в нелицеприятном свете. В соцсетях звезды также начался настоящий "ад": артистку называли "похитительницей новоселья". Из-за всего этого ей пришлось закрыть комментарии.

5 Что за "эффект Долиной" все обсуждают? После того как история с Долиной и ее квартирой прогремела на всю страну, СМИ практически ежедневно сообщают о подобных случаях. За год стало на 15–20% больше случаев, когда уже после продажи квартиры бывший собственник требует ее назад через суд, но деньги при этом не возвращает. Сообщалось, что схема, похожая на ту, которая произошла в случае с Долиной, в 2025 году фигурировала почти в трех тысячах сделок. При этом эксперты допускают, что далеко не всегда люди, продавшие жилье, действительно попадали под влияние мошенников. Есть мнение, что сам возникший "эффект Долиной" – это и есть своего рода лазейка в законодательстве, когда человек может так продать свое имущество, что получит деньги, но останется при своем. Историю так громко обсуждают, что вопросом уже даже занимаются в Госдуме. Там ищут решения, как защитить права покупателей, чтобы они не повторяли историю Полины Лурье.