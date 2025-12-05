Звезда российской эстрады Лариса Долина, оказавшаяся в центре скандала из-за ситуации с продажей своей квартиры, выступит с важным заявлением. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала, в эфире которого и прозвучат слова певицы. Ожидается, что в программе "Пусть говорят" она расскажет свою версию событий.
О том, когда и где можно будет посмотреть обращение Ларисы Долиной, – в материале amic.ru.
Что за заявление сделает Лариса Долина по поводу своей квартиры?
Что именно скажет Долина в телеэфире, не раскрывается. В пресс-службе Первого канала не дали ни единого намека на то, какие тезисы прозвучат от артистки.
Известно лишь, что она расскажет эту историю со своей точки зрения, а также "сделает важное заявление".
«В нем Долина прокомментирует ситуацию вокруг продажи квартиры и опишет свою версию событий. После этого она сделает важное заявление», – говорится в сообщении Первого канала.
Когда и где можно будет посмотреть обращение Ларисы Долиной?
Спецвыпуск "Пусть говорят", гостем которого станет Лариса Долина, выйдет на Первом канале вечером 5 декабря сразу после программы "Время".
Что за история случилась с продажей квартиры Ларисы Долиной?
Все началось в августе 2024 года, когда Долина продала свою элитную московскую квартиру 34-летней Полине Лурье. Сумма сделки составила 112 млн рублей.
Выяснилось, что народная артистка РФ действовала под воздействием мошенников с Украины. Злоумышленники долго "обрабатывали" певицу и в итоге убедили продать недвижимость, а полученные деньги перевести на "безопасный счет". Уже после совершения сделки Лариса Долина обратилась в правоохранительные органы, а также подала в суд, требуя признать сделку недействительной и вернуть ей жилье. Лурье при этом настаивала на том, что сделку заключили добросовестно – мол, она отдала свои личные деньги и должна получить за это квартиру.
Но суд в итоге принял сторону Ларисы Долиной. В марте 2025-го певица получила назад право собственности на квартиру: сделку признали недействительной.
Почему на Долину обрушилась волна ненависти?
Дело в том, что суд отказался от двусторонней реституции, при которой стороны в случае признания сделки недействительной обязаны вернуть друг другу все назад. Если бы это правило действовало, все было бы просто: Лурье возвращает квартиру, а Долина – деньги. Но судья решил, что Полина Лурье должна взыскивать 112 млн рублей не с певицы, а с обманувших ее мошенников. Тем более по этому делу уже осудили нескольких человек – курьера и трех дропперов. На практике получить с них такую крупную сумму практически невозможно, так что на деле Лурье осталась и без квартиры, и без денег.
Москвичка уже пыталась обжаловать судейский вердикт в кассационном суде, но ее жалобу отклонили.
В связи с этим в интернете и началась волна ненависти в сторону Ларисы Долиной. Пользователи призывают "отменить" артистку: некоторые даже сдают уже купленные билеты на ее выступления. Соцсети заполонили видеоролики, где люди либо осуждают действия певицы, либо всячески шутят на счет всей этой истории, выставляя Долину в нелицеприятном свете. В соцсетях звезды также начался настоящий "ад": артистку называли "похитительницей новоселья". Из-за всего этого ей пришлось закрыть комментарии.
Что за "эффект Долиной" все обсуждают?
После того как история с Долиной и ее квартирой прогремела на всю страну, СМИ практически ежедневно сообщают о подобных случаях. За год стало на 15–20% больше случаев, когда уже после продажи квартиры бывший собственник требует ее назад через суд, но деньги при этом не возвращает.
Сообщалось, что схема, похожая на ту, которая произошла в случае с Долиной, в 2025 году фигурировала почти в трех тысячах сделок. При этом эксперты допускают, что далеко не всегда люди, продавшие жилье, действительно попадали под влияние мошенников. Есть мнение, что сам возникший "эффект Долиной" – это и есть своего рода лазейка в законодательстве, когда человек может так продать свое имущество, что получит деньги, но останется при своем.
Историю так громко обсуждают, что вопросом уже даже занимаются в Госдуме. Там ищут решения, как защитить права покупателей, чтобы они не повторяли историю Полины Лурье.
Поставлена ли точка в деле с продажей квартиры Ларисы Долиной?
Нет. Теперь делом Долиной и Лурье будет заниматься Верховный суд. Заседание, где в этой истории может быть поставлена точка, назначено на 16 декабря.
14:33:43 05-12-2025
забери заявление, верни людям деньги или отдай квартиру, цирк устроила
15:19:57 05-12-2025
Гость (14:33:43 05-12-2025) забери заявление, верни людям деньги или отдай квартиру, цир...
Всё верно. Дело здесь не только в Долиной. И об этом совсем не говорят. Дело в том, что СУД вынес это абсурдное решение, не имеющее отношения к действующему законодательству и здравому смыслу, с уже имеющимися негативными последствиями, которые набирают обороты. Возможно Долина, имеющая связи, зашла в нужный кабинет, в котором определили какое решение вынесет суд. Но чтобы так, по беспределу...
14:34:18 05-12-2025
Старухе в ментовке показания давать нужно, а её отмазки по телеку казать собираются
14:50:05 05-12-2025
Если по справедливости, то Долина должна вернуть все деньги покупателю. Долина, это твои проблемы, что ты и сколько там отдала мошенникам.
15:00:53 05-12-2025
Что суд скажет - его решение.
15:02:48 05-12-2025
борщевский ее дело прокачал в суде
с него и с долиной спрос, группа по 159
19:00:59 05-12-2025
Гость (15:02:48 05-12-2025) борщевский ее дело прокачал в суде с него и с долиной сп...
Он прокачал дело в АП и поставил суд перед фактом. Поэтому там не только 159, а целый букет из цифр и букв.
15:32:25 05-12-2025
Для кого вообще этот цирк? Какие бы слова Долина ни говорила - она кругом бегом косячная в этой истории. И она вовсе не одинокая нищая бездомная бабка.
18:52:40 05-12-2025
У кого адвокат дороже, того и правда?
22:51:57 05-12-2025
Гость (14:50:05 05-12-2025) Если по справедливости, то Долина должна вернуть все деньги ... Именно так! Но не 112 млн, а + оплата адвокатам Лурье+ съём Лурье квартиры, + % за пользование чужими деньгами+ моральный ущерб за нервотрепку в судах! Вот тогда это будет и справедливо, и по закону.
07:33:10 06-12-2025
Гость (22:51:57 05-12-2025) Именно так! Но не 112 млн, а + оплата адвокатам Лурье+ съём ... + мошенство.
23:32:52 05-12-2025
Бесит