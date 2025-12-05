Мизулина передаст в Роскомнадзор жалобы россиян на блокировку Roblox

Она также напомнила, что ее организация не принимала решения о запрете игры

05 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Екатерина Мизулина / Фото: vk.com/kmizulina

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о намерении собрать и направить в Роскомнадзор массовые жалобы граждан, связанные с блокировкой игровой платформы Roblox в России.

По словам Мизулиной, в ее Telegram-канал и другие каналы обратной связи поступили десятки тысяч сообщений от людей, обеспокоенных ограничением доступа к игре. Она пообещала передать регулятору в первую очередь те обращения, которые содержат конкретные факты и аргументы.

При этом Мизулина подчеркнула, что сама Лига безопасного интернета не участвовала в принятии решений о блокировке Roblox, а также других сервисов, включая FaceTime, Snapchat, WhatsApp* и Discord.

Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox 3 декабря из-за выявленных фактов массового распространения материалов с пропагандой экстремизма и терроризма, а также неподобающего контента и случаев сексуальных домогательств в отношении детей в игровой среде.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена