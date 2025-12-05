Мизулина передаст в Роскомнадзор жалобы россиян на блокировку Roblox
Она также напомнила, что ее организация не принимала решения о запрете игры
05 декабря 2025, 08:45, ИА Амител
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о намерении собрать и направить в Роскомнадзор массовые жалобы граждан, связанные с блокировкой игровой платформы Roblox в России.
По словам Мизулиной, в ее Telegram-канал и другие каналы обратной связи поступили десятки тысяч сообщений от людей, обеспокоенных ограничением доступа к игре. Она пообещала передать регулятору в первую очередь те обращения, которые содержат конкретные факты и аргументы.
При этом Мизулина подчеркнула, что сама Лига безопасного интернета не участвовала в принятии решений о блокировке Roblox, а также других сервисов, включая FaceTime, Snapchat, WhatsApp* и Discord.
Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox 3 декабря из-за выявленных фактов массового распространения материалов с пропагандой экстремизма и терроризма, а также неподобающего контента и случаев сексуальных домогательств в отношении детей в игровой среде.
*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена
09:14:09 05-12-2025
Там все Шариковы работают по принципу взять и отрубить! (запретить).
09:22:24 05-12-2025
уже суть проблемы ясна
1. региональные бояре, стремящиеся, любыми путями выслужиться перед центром, заработав себе очки, так же было в ковид
2. есть федеральные службы, которым хочется завести на себя как можно больше полномочий
3. есть крупный бизнес, слепешевшийся, с первыми двумя,продавливает для себя благоприятные условия, ничего не имеющие общего с конкуренций.
страдаем и платим, как обычно мы.
09:27:45 05-12-2025
Чо за цирк? А то такие сидят и не знают, что пакостят.
09:41:10 05-12-2025
Ай яй яй, она не знала, ей шаман ночью об этом не говорил.
10:33:58 05-12-2025
Гость (09:41:10 05-12-2025) Ай яй яй, она не знала, ей шаман ночью об этом не говорил....
Так он всю ночь бегает в туалет, чтобы песни писать )))
10:37:01 05-12-2025
Странная гражданка на букву П. Ее так называемая "организация" как раз занимается цензурой интернета, но тут она прямо не при делах. Но как червей в питьевых фонтанчиках проверять, так она первая. И на вот этот цирк тратятся миллиарды рублей налогоплательщиков
13:56:18 05-12-2025
фу. какой душный популизм