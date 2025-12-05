Восток становится все более привлекательным направлением для деловых поездок россиян

Чаще всего для делового туризма выбирают Китай и ОАЭ

Российский деловой туризм все больше ориентируется на Восток, о чем свидетельствует исследование, проведенное МегаФоном и агентством Continent Express* по итогам бизнес-поездок 2025 года.

Популярные зарубежные направления

Одним из самых популярных направлений стал Китай. За последние три года число деловых визитов в Поднебесную увеличилось в 3,4 раза. Российские предприниматели активно посещают выставки, посвященные промышленному оборудованию, информационным технологиям, автомобильной и текстильной промышленности.

Еще одно привлекательное направление – Объединенные Арабские Эмираты. В 2025 году число командировок в ОАЭ увеличилось на 62%. Здесь российские предприниматели ценят выгодную налоговую политику, упрощенную регистрацию бизнеса и доступ к новым рынкам через международные выставки и мероприятия. Китай и Эмираты за последние годы поднялись в топ-5, уступив лишь Турции, Белоруссии и Казахстану.

Новые маршруты внутри страны

Внутри России также наблюдают смещение интересов. Краснодар, Сургут, Тюмень и Шуя Ивановской области становятся все более популярными для деловых поездок. Среди основных отраслей, привлекающих бизнесменов, – нефтегазовый сектор, ИТ, ретейл, фармацевтика и добывающая промышленность.

«У ИТ-специалистов популярны инновационные центры Казани и Екатеринбурга, а также Шуя Ивановской области, где сосредоточены ИТ-производства российских корпораций. Отдельно выделяется Тюмень, где находятся штаб-квартиры ведущих компаний и производственные мощности нефтегазовой отрасли», – сказала заместитель директора отдела по работе с клиентами Continent Express Лидия Ячменникова.

И уточнила, что Тюмень в 2025 году заслуженно занимает место среди топовых направлений, благодаря штаб-квартирам крупнейших нефтегазовых компаний и производственным мощностям. Город по числу командировок опередил Новокузнецк и Красноярск – известные центры металлургической промышленности.

Удаленный формат работы и повышение цен на логистику также сказались на продолжительности поездок. Так, средний срок командировок внутри России составляет два дня, а за рубеж – два-три дня.

