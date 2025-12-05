Очередь "панелек". В Алтайском крае впервые снесут девятиэтажный дом

Собственники квартир несколько лет боролись за здание, но не смогли его отстоять

05 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Панельный дом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске планируют снести девятиэтажный панельный дом на ул. Машиностроителей, 17. В конце ноября 2025 года проект демонтажа объекта получил положительное заключение стройэкспертизы. Интересно, что это первая девятиэтажка в Алтайском крае, которая пойдет под снос: в 2023 году в Барнауле сравняли с землей четырехэтажный дом. Это было самое высокое жилое здание в регионе, "приговоренное" к демонтажу.

Девятиэтажку на ул. Машиностроителей, 17, построили в 1984 году. После мощного землетрясения 2003 года, произошедшего в Республике Алтай, по фасаду дома "поползли" трещины.

Дом на ул. Машиностроителей, 17, в Бийске / Фото: "Яндекс Карты"

Как сообщали местные СМИ, в 2013 году дом признали аварийным и подлежащим реконструкции. Жильцы потратили около полумиллиона рублей на экспертизу (по словам собственников, она показала износ 43%) и план укрепления наружных стен. Признавать, что дом аварийный, собственники квартир отказывались: по их мнению, швы больше не расходились, маячки (с помощью которых наблюдают за размером трещин) оставались на месте.

Средств на ремонт большого трехподъездного здания на 108 квартир люди, разумеется, не нашли. В администрации города решили: раз жильцы не провели реконструкцию, то земельный участок под домом (а вместе с ним и квартиры) подлежат изъятию. Собственников включили в программу по переселению из аварийного фонда. Люди даже судились с администрацией, потому что не хотели переезжать. Однако решение о сносе осталось неизменным.

Справка



В Алтайском крае, по данным на 1 января 2025 года, насчитывают 437 домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Сейчас в них проживают почти 8,5 тыс. человек. На досрочное завершение программы по решению губернатора Алтайского края муниципалитетам было выделено 1,5 млрд рублей.



Всего за 16 лет (с 2009 по 2025 год) в регионе расселили и снесли 1045 многоквартирников, в которых проживали более 24 тыс. человек.