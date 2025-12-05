Очередь "панелек". В Алтайском крае впервые снесут девятиэтажный дом
Собственники квартир несколько лет боролись за здание, но не смогли его отстоять
05 декабря 2025, 12:00, ИА Амител
В Бийске планируют снести девятиэтажный панельный дом на ул. Машиностроителей, 17. В конце ноября 2025 года проект демонтажа объекта получил положительное заключение стройэкспертизы. Интересно, что это первая девятиэтажка в Алтайском крае, которая пойдет под снос: в 2023 году в Барнауле сравняли с землей четырехэтажный дом. Это было самое высокое жилое здание в регионе, "приговоренное" к демонтажу.
Девятиэтажку на ул. Машиностроителей, 17, построили в 1984 году. После мощного землетрясения 2003 года, произошедшего в Республике Алтай, по фасаду дома "поползли" трещины.
Дом на ул. Машиностроителей, 17, в Бийске / Фото: "Яндекс Карты"
Как сообщали местные СМИ, в 2013 году дом признали аварийным и подлежащим реконструкции. Жильцы потратили около полумиллиона рублей на экспертизу (по словам собственников, она показала износ 43%) и план укрепления наружных стен. Признавать, что дом аварийный, собственники квартир отказывались: по их мнению, швы больше не расходились, маячки (с помощью которых наблюдают за размером трещин) оставались на месте.
Средств на ремонт большого трехподъездного здания на 108 квартир люди, разумеется, не нашли. В администрации города решили: раз жильцы не провели реконструкцию, то земельный участок под домом (а вместе с ним и квартиры) подлежат изъятию. Собственников включили в программу по переселению из аварийного фонда. Люди даже судились с администрацией, потому что не хотели переезжать. Однако решение о сносе осталось неизменным.
В Алтайском крае, по данным на 1 января 2025 года, насчитывают 437 домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Сейчас в них проживают почти 8,5 тыс. человек. На досрочное завершение программы по решению губернатора Алтайского края муниципалитетам было выделено 1,5 млрд рублей.
Всего за 16 лет (с 2009 по 2025 год) в регионе расселили и снесли 1045 многоквартирников, в которых проживали более 24 тыс. человек.
12:32:50 05-12-2025
Грамотно отжали земельный участок под надуманным предлогом. Вот какой это прецедент.
14:38:53 05-12-2025
Гость (12:32:50 05-12-2025) Грамотно отжали земельный участок под надуманным предлогом. ... Мы в Барнауле судимся. Тоже износ был 48%, после чего провели капремонт за счет собственников.
Но нет. Все суды проигрываем. Судьи неглядя оставляют решение администрации в силе, а то что показываем факты подделки экспертизы (описание аварийности помещений, куда эксперты не заходили, лжевыводы о самовольном сносе несущих колонн, которых не было с момента постройки и прочее). - игнорируют. Никто не смеет против Администрации идти. Место хорошее.
Реально в аварийных люди десятилетиями живут и никому не нужны, а хорошие но мешающие дома - под снос.
13:47:42 05-12-2025
Давно понятно, что под снос пойдут все сталинки и хрущёвки в центре барнаула, а их жители будут выселены в стекловатники у чёрта на куличках.
15:38:43 05-12-2025
Гость (13:47:42 05-12-2025) Давно понятно, что под снос пойдут все сталинки и хрущёвки в...
Вот я и думаю,почему на ремонт старого фонда в центре не выделяют достаточно средств?)))
Отремонтировали бы вовремя-еще лет 30-40 простояли бы((( Это очевидно.
16:32:53 05-12-2025
Гость (15:38:43 05-12-2025) Вот я и думаю,почему на ремонт старого фонда в центре н... Неужели властям проще переселять людей в новое жилье, чем провести благовременно ремонт?
Кто вообще устанавливает сроки этого раздела ремонта? Живём в Сибири. То снег, то холод, то трясет, то...Давно пора менять нормативы. Давно пора провести проверку старого фонда. Давно пора проверить управляющие компании на добросовестность.
17:38:23 05-12-2025
Гость (16:32:53 05-12-2025) Неужели властям проще переселять людей в новое жилье, чем пр... В рф не переселяют уже давно. дают деньги на первый взнос ипотеки.
14:15:50 05-12-2025
И куда народ дели из дома ?
14:23:07 05-12-2025
Гость (14:15:50 05-12-2025) И куда народ дели из дома ?... А в "маневренный фонд". Авось, не дождутся.
14:33:12 05-12-2025
Вот Вам Россияне и приватизированная квартира!!!, от мертвого осла уши!!!, закон что дышло.....
08:58:02 06-12-2025
Медведь-шатун (14:33:12 05-12-2025) Вот Вам Россияне и приватизированная квартира!!!, от мертвог... Почему приватизаторы не ремонтировали СВОЙ дом?
14:40:15 05-12-2025
Сейчас не переселяют, а дают сертификаты на покупку
15:37:56 05-12-2025
ОО (14:40:15 05-12-2025) Сейчас не переселяют, а дают сертификаты на покупку... Ага. И ступай с богом, ищи.
17:49:33 05-12-2025
Ломать - не строить!
10:36:12 06-12-2025
Все-таки Быков ошибся с сюжетом фильма про трещину в доме. Российская действительность другая.
12:52:45 06-12-2025
Интересно, если еще будет такое же землетресение, куда людей будут переселять из новоделов.