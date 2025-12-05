НОВОСТИНедвижимость

Очередь "панелек". В Алтайском крае впервые снесут девятиэтажный дом

Собственники квартир несколько лет боролись за здание, но не смогли его отстоять

05 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Панельный дом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Панельный дом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске планируют снести девятиэтажный панельный дом на ул. Машиностроителей, 17. В конце ноября 2025 года проект демонтажа объекта получил положительное заключение стройэкспертизы. Интересно, что это первая девятиэтажка в Алтайском крае, которая пойдет под снос: в 2023 году в Барнауле сравняли с землей четырехэтажный дом. Это было самое высокое жилое здание в регионе, "приговоренное" к демонтажу.  

Девятиэтажку на ул. Машиностроителей, 17, построили в 1984 году. После мощного землетрясения 2003 года, произошедшего в Республике Алтай, по фасаду дома "поползли" трещины.

Дом на ул. Машиностроителей, 17, в Бийске / Фото: "Яндекс Карты"

Как сообщали местные СМИ, в 2013 году дом признали аварийным и подлежащим реконструкции. Жильцы потратили около полумиллиона рублей на экспертизу (по словам собственников, она показала износ 43%) и план укрепления наружных стен. Признавать, что дом аварийный, собственники квартир отказывались: по их мнению, швы больше не расходились, маячки (с помощью которых наблюдают за размером трещин) оставались на месте.

Средств на ремонт большого трехподъездного здания на 108 квартир люди, разумеется, не нашли. В администрации города решили: раз жильцы не провели реконструкцию, то земельный участок под домом (а вместе с ним и квартиры) подлежат изъятию. Собственников включили в программу по переселению из аварийного фонда. Люди даже судились с администрацией, потому что не хотели переезжать. Однако решение о сносе осталось неизменным.  

Справка

В Алтайском крае, по данным на 1 января 2025 года, насчитывают 437 домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Сейчас в них проживают почти 8,5 тыс. человек. На досрочное завершение программы по решению губернатора Алтайского края муниципалитетам было выделено 1,5 млрд рублей.

Всего за 16 лет (с 2009 по 2025 год) в регионе  расселили и снесли 1045 многоквартирников, в которых проживали более 24 тыс. человек. 

Снос дома на пересечении Смирнова и Эмилии Алексеевой в Барнауле / Фото: amic.ru

Обрушение в последний раз: в Барнауле на Потоке сносят разваливающийся аварийный дом

Объект на пересечении улиц Смирнова и Эмилии Алексеевой дождался своего часа
НОВОСТИОбщество
Бийск недвижимость аварийное жильё снос зданий

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

12:32:50 05-12-2025

Грамотно отжали земельный участок под надуманным предлогом. Вот какой это прецедент.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:53 05-12-2025

Гость (12:32:50 05-12-2025) Грамотно отжали земельный участок под надуманным предлогом. ... Мы в Барнауле судимся. Тоже износ был 48%, после чего провели капремонт за счет собственников.
Но нет. Все суды проигрываем. Судьи неглядя оставляют решение администрации в силе, а то что показываем факты подделки экспертизы (описание аварийности помещений, куда эксперты не заходили, лжевыводы о самовольном сносе несущих колонн, которых не было с момента постройки и прочее). - игнорируют. Никто не смеет против Администрации идти. Место хорошее.
Реально в аварийных люди десятилетиями живут и никому не нужны, а хорошие но мешающие дома - под снос.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:42 05-12-2025

Давно понятно, что под снос пойдут все сталинки и хрущёвки в центре барнаула, а их жители будут выселены в стекловатники у чёрта на куличках.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:43 05-12-2025

Гость (13:47:42 05-12-2025) Давно понятно, что под снос пойдут все сталинки и хрущёвки в...
Вот я и думаю,почему на ремонт старого фонда в центре не выделяют достаточно средств?)))
Отремонтировали бы вовремя-еще лет 30-40 простояли бы((( Это очевидно.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:32:53 05-12-2025

Гость (15:38:43 05-12-2025) Вот я и думаю,почему на ремонт старого фонда в центре н... Неужели властям проще переселять людей в новое жилье, чем провести благовременно ремонт?
Кто вообще устанавливает сроки этого раздела ремонта? Живём в Сибири. То снег, то холод, то трясет, то...Давно пора менять нормативы. Давно пора провести проверку старого фонда. Давно пора проверить управляющие компании на добросовестность.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:38:23 05-12-2025

Гость (16:32:53 05-12-2025) Неужели властям проще переселять людей в новое жилье, чем пр... В рф не переселяют уже давно. дают деньги на первый взнос ипотеки.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:50 05-12-2025

И куда народ дели из дома ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

14:23:07 05-12-2025

Гость (14:15:50 05-12-2025) И куда народ дели из дома ?... А в "маневренный фонд". Авось, не дождутся.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медведь-шатун

14:33:12 05-12-2025

Вот Вам Россияне и приватизированная квартира!!!, от мертвого осла уши!!!, закон что дышло.....

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:02 06-12-2025

Медведь-шатун (14:33:12 05-12-2025) Вот Вам Россияне и приватизированная квартира!!!, от мертвог... Почему приватизаторы не ремонтировали СВОЙ дом?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ОО

14:40:15 05-12-2025

Сейчас не переселяют, а дают сертификаты на покупку

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

15:37:56 05-12-2025

ОО (14:40:15 05-12-2025) Сейчас не переселяют, а дают сертификаты на покупку... Ага. И ступай с богом, ищи.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:33 05-12-2025

Ломать - не строить!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:12 06-12-2025

Все-таки Быков ошибся с сюжетом фильма про трещину в доме. Российская действительность другая.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

12:52:45 06-12-2025

Интересно, если еще будет такое же землетресение, куда людей будут переселять из новоделов.

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров