В Госдуме предложили ввести в УК статью о психическом насилии

В понятие насилия включены мошеннические схемы на рынке вторичного жилья

05 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В российский Уголовный кодекс может быть добавлена отдельная статья о психическом насилии. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), пишет ТАСС.

Как пояснил депутат, в действующем законодательстве психическое насилие не выделено в отдельный состав преступления, а рассматривается лишь как элемент других преступлений. Он предлагает законодательно закрепить эту форму насилия, которая включает угрозы, шантаж, оскорбления, унижение и иное воздействие, причиняющее вред психическому здоровью или свободе человека, и признавать ее отягчающим обстоятельством.

Особое внимание Кошелев предлагает уделить расширению понятия "психическое насилие". По его мнению, в него должны входить и действия мошенников, которые вводят в заблуждение продавцов вторичного жилья в ходе сделок, оказывая на них психическое давление.