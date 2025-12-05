НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили ввести в УК статью о психическом насилии

В понятие насилия включены мошеннические схемы на рынке вторичного жилья

05 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В российский Уголовный кодекс может быть добавлена отдельная статья о психическом насилии. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), пишет ТАСС.

Как пояснил депутат, в действующем законодательстве психическое насилие не выделено в отдельный состав преступления, а рассматривается лишь как элемент других преступлений. Он предлагает законодательно закрепить эту форму насилия, которая включает угрозы, шантаж, оскорбления, унижение и иное воздействие, причиняющее вред психическому здоровью или свободе человека, и признавать ее отягчающим обстоятельством.

Особое внимание Кошелев предлагает уделить расширению понятия "психическое насилие". По его мнению, в него должны входить и действия мошенников, которые вводят в заблуждение продавцов вторичного жилья в ходе сделок, оказывая на них психическое давление.

Россия законы

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

09:39:46 05-12-2025

Насилие в голову уже описано в статье 132.
Зачем что-то новое выдумывать?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:05 05-12-2025

Давно пора.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:25 05-12-2025

Идиот. Психологическое насилие - вещь хоть модная как оправдание, но исключительно субъективная и скользкая. Эдак вполне можно кого угодно под статью УК подвести.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:42 05-12-2025

Гость (10:13:25 05-12-2025) Идиот. Психологическое насилие - вещь хоть модная как оправд... а ты не насильничай, тогда не подведут.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:34 05-12-2025

Гость (10:51:42 05-12-2025) а ты не насильничай, тогда не подведут.... Ну так я сам жертва, жена вон почти каждый день пилит "денех мала - денех мала", и чем не психологическое насилие? А когда будет статья я ее носом в УК ткну, ништяк же, не?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:56 05-12-2025

Гость (11:07:34 05-12-2025) Ну так я сам жертва, жена вон почти каждый день пилит "денех... Попробуй найти подработку или вообще другую работу,вдруг поможет? Ну, а если жену разлюбил, то тоже меняй.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:29:29 05-12-2025

Гость (10:13:25 05-12-2025) Идиот. Психологическое насилие - вещь хоть модная как оправд... да, как и оскорбление чувств верующих

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:58 05-12-2025

Так получается если стою и на тетку смотрю и в мыслях ее насилую так тетка может заметив меня заорать караул и привлекут. Так что ли?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:43:05 05-12-2025

Какие ж шутники собрались. Идите и почитайте о псих.насилии, умнее станете

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:30:23 06-12-2025

Гость (16:43:05 05-12-2025) Какие ж шутники собрались. Идите и почитайте о псих.насилии,... Больше печали. Зачем?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров