В Госдуме предложили ввести в УК статью о психическом насилии
В понятие насилия включены мошеннические схемы на рынке вторичного жилья
05 декабря 2025, 09:35, ИА Амител
В российский Уголовный кодекс может быть добавлена отдельная статья о психическом насилии. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), пишет ТАСС.
Как пояснил депутат, в действующем законодательстве психическое насилие не выделено в отдельный состав преступления, а рассматривается лишь как элемент других преступлений. Он предлагает законодательно закрепить эту форму насилия, которая включает угрозы, шантаж, оскорбления, унижение и иное воздействие, причиняющее вред психическому здоровью или свободе человека, и признавать ее отягчающим обстоятельством.
Особое внимание Кошелев предлагает уделить расширению понятия "психическое насилие". По его мнению, в него должны входить и действия мошенников, которые вводят в заблуждение продавцов вторичного жилья в ходе сделок, оказывая на них психическое давление.
09:39:46 05-12-2025
Насилие в голову уже описано в статье 132.
Зачем что-то новое выдумывать?
09:50:05 05-12-2025
Давно пора.
10:13:25 05-12-2025
Идиот. Психологическое насилие - вещь хоть модная как оправдание, но исключительно субъективная и скользкая. Эдак вполне можно кого угодно под статью УК подвести.
10:51:42 05-12-2025
Гость (10:13:25 05-12-2025) Идиот. Психологическое насилие - вещь хоть модная как оправд... а ты не насильничай, тогда не подведут.
11:07:34 05-12-2025
Гость (10:51:42 05-12-2025) а ты не насильничай, тогда не подведут.... Ну так я сам жертва, жена вон почти каждый день пилит "денех мала - денех мала", и чем не психологическое насилие? А когда будет статья я ее носом в УК ткну, ништяк же, не?
13:01:56 05-12-2025
Гость (11:07:34 05-12-2025) Ну так я сам жертва, жена вон почти каждый день пилит "денех... Попробуй найти подработку или вообще другую работу,вдруг поможет? Ну, а если жену разлюбил, то тоже меняй.
12:29:29 05-12-2025
Гость (10:13:25 05-12-2025) Идиот. Психологическое насилие - вещь хоть модная как оправд... да, как и оскорбление чувств верующих
11:11:58 05-12-2025
Так получается если стою и на тетку смотрю и в мыслях ее насилую так тетка может заметив меня заорать караул и привлекут. Так что ли?
16:43:05 05-12-2025
Какие ж шутники собрались. Идите и почитайте о псих.насилии, умнее станете
12:30:23 06-12-2025
Гость (16:43:05 05-12-2025) Какие ж шутники собрались. Идите и почитайте о псих.насилии,... Больше печали. Зачем?