В Новоалтайске построили первый шестиярусный склад будущего логистического центра

Новый склад рассчитан на работу крупных федеральных ретейлеров и маркетплейсов

05 декабря 2025, 11:20, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Под Барнаулом завершили строительство первой очереди крупного логистического центра. На территории бывшей воинской части Новоалтайска появился шестиярусный сухой склад площадью 9 гектаров, в котором можно поддерживать температуру до +20 градусов, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Это первый этап проекта стоимостью 4,2 млрд рублей, который должен стать новым распределительным хабом для региона.

Как пишет "Толк", объект строит компания "НАДстрой" – "дочка" предприятия "Новосибирскавтодор". Новый склад рассчитан на работу как крупных федеральных ретейлеров и маркетплейсов, так и малого бизнеса.

Проект включает три этапа и, по предварительным планам, будет полностью реализован к 2028 году. Введение логистического центра создаст до четырех тысяч рабочих мест и, как ожидается, станет значимым импульсом для развития экономики Новоалтайска.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Ранее сообщалось, что барнаульский застройщик забрал с торгов пустырь в Новоалтайске для строительства ЖК. Инвестор стал единственным участником аукциона и приобрел землю за 1,6 млн рублей – это начальная стоимость лота.

Строящееся здание диспансера / Фото: правительство Алтайского края

Почти готов. Долгожданный тубдиспансер в Новоалтайске откроют в первой половине 2026 года

Строители уже на финише, но еще предстоит лицензировать объект и оснастить его оборудованием, рассказал Дмитрий Попов
Алтайский край строительство Новоалтайск Бизнес FM Барнаул
Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

13:53:57 05-12-2025

мартика сократила более 85 человек - вот туда могут идти работать

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:58:01 05-12-2025

А где этот склад находится? В каком месте?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:16:31 05-12-2025

гость (17:58:01 05-12-2025) А где этот склад находится? В каком месте? ... Токарево

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Федя

00:04:23 07-12-2025

Скупка квартир в Новоалтайске,идёт полным ходом.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:00:25 07-12-2025

Денег не платят за работу

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:19 07-12-2025

Делали там ремонт. Денег не заплатили!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:00:08 07-12-2025

Работали. И деньги не отдают.

  3 Нравится
Ответить
