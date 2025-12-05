В Новоалтайске построили первый шестиярусный склад будущего логистического центра

Новый склад рассчитан на работу крупных федеральных ретейлеров и маркетплейсов

05 декабря 2025, 11:20, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Под Барнаулом завершили строительство первой очереди крупного логистического центра. На территории бывшей воинской части Новоалтайска появился шестиярусный сухой склад площадью 9 гектаров, в котором можно поддерживать температуру до +20 градусов, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Это первый этап проекта стоимостью 4,2 млрд рублей, который должен стать новым распределительным хабом для региона.

Как пишет "Толк", объект строит компания "НАДстрой" – "дочка" предприятия "Новосибирскавтодор". Новый склад рассчитан на работу как крупных федеральных ретейлеров и маркетплейсов, так и малого бизнеса.

Проект включает три этапа и, по предварительным планам, будет полностью реализован к 2028 году. Введение логистического центра создаст до четырех тысяч рабочих мест и, как ожидается, станет значимым импульсом для развития экономики Новоалтайска.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

