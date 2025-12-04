Такой день. Поездка в Барнаул ради спектакля и перекрытие площади Свободы

О главных событиях региона за 4 декабря

04 декабря 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жительница Санкт-Петербурга уже четыре раза прилетала в Барнаул, чтобы посетить театр драмы и посмотреть постановку "Идиот". Помимо спектакля, театралка из культурной столицы страны также четыре раза приняла участие в обсуждениях постановки с режиссером Алексеем Терехиным, которые проходили в театре драмы.

В Алтайском крае 19-летняя студентка из Барнаула попалась на стандартную уловку мошенников и украла у родных деньги и имущество на 600 тысяч рублей. Чтобы предотвратить хищение, девушку убедили "задекларировать" все ценные вещи, в том числе принадлежащие родственникам.

С 5 декабря в Барнауле на площади Свободы начнется подготовка к главному празднику года. В этот день движение транспорта будет полностью перекрыто для начала монтажа большой новогодней ели – центрального символа праздника в городе. Торжественное открытие обновленной площади и городской елки запланировано на 26 декабря.