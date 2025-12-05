Метеорологи объяснили аномальное тепло в Сибири вторжением воздуха с Атлантики
Температура в отдельных областях на 8–10 градусов выше нормы
05 декабря 2025, 08:35, ИА Амител
Аномально теплая погода, установившаяся в Сибири, связана с крайне редким приходом в регион воздушных масс с Атлантического океана. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, температура в южных районах Западной Сибири превышает климатическую норму на 8–10 градусов.
Именно с этим связано установление оттепелей и околонулевых значений дневной температуры на юге Красноярского края, в Омской области и Алтайском крае.
«В Сибирь дошел атлантический воздух, что бывает крайне редко», – пояснил метеоролог.
Напомним, в декабре на территории Алтайского края и других регионов Сибири ожидают избыток осадков. Согласно прогнозам, снегопады здесь будут идти почти всю вторую половину декабря.
Все очень просто. В результате таяния ледников гренландии и льда арктики в морской воде повысился процент пресной воды а гольфстрим работает на соленой воде а в пресной не работает. Это течение несло холод на юг по атлантке а тепло наоборот шло на север. Гольфстрим встает и результат замедления - петля не идет в атлантику на юг а идет по сереному морскому пути и все тепло теперь гонит за урал в сибирь а холод гонит перед уралом в европейскую часть. Поэтому европа скоро станет якутией а якутия - европой. Все б возвращается на круги своя!