НОВОСТИПогода в Барнауле

Метеорологи объяснили аномальное тепло в Сибири вторжением воздуха с Атлантики

Температура в отдельных областях на 8–10 градусов выше нормы

05 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Зимний Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Зимний Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Аномально теплая погода, установившаяся в Сибири, связана с крайне редким приходом в регион воздушных масс с Атлантического океана. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура в южных районах Западной Сибири превышает климатическую норму на 8–10 градусов.

Именно с этим связано установление оттепелей и околонулевых значений дневной температуры на юге Красноярского края, в Омской области и Алтайском крае.

«В Сибирь дошел атлантический воздух, что бывает крайне редко», – пояснил метеоролог.

Напомним, в декабре на территории Алтайского края и других регионов Сибири ожидают избыток осадков. Согласно прогнозам, снегопады здесь будут идти почти всю вторую половину декабря.

Алтайский край Погода Сибирь

Комментарии 1

Avatar Picture
майор

11:20:29 05-12-2025

Все очень просто. В результате таяния ледников гренландии и льда арктики в морской воде повысился процент пресной воды а гольфстрим работает на соленой воде а в пресной не работает. Это течение несло холод на юг по атлантке а тепло наоборот шло на север. Гольфстрим встает и результат замедления - петля не идет в атлантику на юг а идет по сереному морскому пути и все тепло теперь гонит за урал в сибирь а холод гонит перед уралом в европейскую часть. Поэтому европа скоро станет якутией а якутия - европой. Все б возвращается на круги своя!

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров