Метеорологи объяснили аномальное тепло в Сибири вторжением воздуха с Атлантики

Температура в отдельных областях на 8–10 градусов выше нормы

05 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Зимний Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Аномально теплая погода, установившаяся в Сибири, связана с крайне редким приходом в регион воздушных масс с Атлантического океана. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура в южных районах Западной Сибири превышает климатическую норму на 8–10 градусов.

Именно с этим связано установление оттепелей и околонулевых значений дневной температуры на юге Красноярского края, в Омской области и Алтайском крае.

«В Сибирь дошел атлантический воздух, что бывает крайне редко», – пояснил метеоролог.

Напомним, в декабре на территории Алтайского края и других регионов Сибири ожидают избыток осадков. Согласно прогнозам, снегопады здесь будут идти почти всю вторую половину декабря.