НОВОСТИОбщество

Минимальную пенсию предложили увеличить до 50 тысяч рублей

Депутаты считают, что такое повышение пенсии обеспечит достойный уровень жизни пожилым людям

05 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты от "Справедливой России" предложили резко повысить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей, что почти вчетверо превышает ее текущий размер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаем целесообразным установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не менее 50 тысяч рублей», – говорится в обращении лидера партии Сергея Миронова и депутата Яны Лантратовой к главе Социального фонда РФ Сергею Чиркову.

По их мнению, действующая минимальная выплата в 13,3 тысячи рублей, которая даже ниже федерального прожиточного минимума пенсионера (около 15,2 тыс. рублей), не обеспечивает достойного уровня жизни.

Сергей Миронов подчеркнул, что такое повышение поддержало бы здоровье и активность пожилых людей. Яна Лантратова добавила, что достойная пенсия – это "мерило зрелости государства", которое также вернет пенсионерам активную социально-экономическую роль.

Ранее фракция уже предлагала ввести для всех пенсионеров 13-ю выплату перед Новым годом. Напомним, что с января страховые пенсии уже проиндексированы на 7,6%.

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Кому и на сколько повысят пенсии и другие пособия в 2026 году?

В России традиционно проиндексируют меры поддержки для самых разных категорий граждан
НОВОСТИОбщество

Россия пенсии деньги

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

20:36:04 05-12-2025

Ну вот же хоть кто-то догадался, столько лет там люди сидят и не могут понять в чём проблема у пенсионеров

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:52 06-12-2025

Гость (20:36:04 05-12-2025) Ну вот же хоть кто-то догадался, столько лет там люди сидят ... На сколько повысят пенсии, на столько же повысят и все остальное.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:54:26 05-12-2025

Прекрасно знают что этого не будет, но понты дороже денег

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:57:43 05-12-2025

ну клоуны- больше слов нет. Сперва сделай- а потом говори.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:59:28 05-12-2025

Глумятся

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
...

21:17:50 05-12-2025

Да не повысят... И не дадут.... Они по своим карманам растащут

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:14:09 05-12-2025

По заголовку сразу понял,что без Десантника не обошлось. Хорошо бы прокатили этого демагога.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:27:00 05-12-2025

Обоснуйте, зачем обеспечивать.
Вообще непонятно 8-)))

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

22:39:35 05-12-2025

Так что толку. Торговцы на ещё бОльший % поднимут цены на продукты, товары и услуги.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:27 06-12-2025

Горожанин. (22:39:35 05-12-2025) Так что толку. Торговцы на ещё бОльший % поднимут цены на пр... Ага, акцизы и утильсбор тоже торговцы поднимают?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:32:35 05-12-2025

Ой ну точно выборы скоро

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:51:54 05-12-2025

Хорошее предложение, только никто Справедливую Россию не слышит.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

08:53:20 06-12-2025

🤣
Пора начинать мобилизовывать электорат. Соревнования "кто больше наобещает"
🤣

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:54 06-12-2025

Бюджет на 2026 год уже принят. Да и где деньги взять? Очередной пук в лужу.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:35 06-12-2025

Есть такой фрукт- помело называется. Вот такой вот фрукт.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:19:06 08-12-2025

Сколько раз мы слышали подобное от этой партии.Это и возврат к прежнему пенсионному возрасту и увеличение самой пенсии и т.д. и т.д.Но когда они в очередной раз садятся в кресло депутатов ,про все свои требования и обещания напрочь забывают.Вот такие нехитрые способы агитации.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров