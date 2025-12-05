Минимальную пенсию предложили увеличить до 50 тысяч рублей

Депутаты считают, что такое повышение пенсии обеспечит достойный уровень жизни пожилым людям

05 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты от "Справедливой России" предложили резко повысить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей, что почти вчетверо превышает ее текущий размер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаем целесообразным установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не менее 50 тысяч рублей», – говорится в обращении лидера партии Сергея Миронова и депутата Яны Лантратовой к главе Социального фонда РФ Сергею Чиркову.

По их мнению, действующая минимальная выплата в 13,3 тысячи рублей, которая даже ниже федерального прожиточного минимума пенсионера (около 15,2 тыс. рублей), не обеспечивает достойного уровня жизни.

Сергей Миронов подчеркнул, что такое повышение поддержало бы здоровье и активность пожилых людей. Яна Лантратова добавила, что достойная пенсия – это "мерило зрелости государства", которое также вернет пенсионерам активную социально-экономическую роль.

Ранее фракция уже предлагала ввести для всех пенсионеров 13-ю выплату перед Новым годом. Напомним, что с января страховые пенсии уже проиндексированы на 7,6%.