Минимальную пенсию предложили увеличить до 50 тысяч рублей
Депутаты считают, что такое повышение пенсии обеспечит достойный уровень жизни пожилым людям
05 декабря 2025, 20:30, ИА Амител
Депутаты от "Справедливой России" предложили резко повысить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей, что почти вчетверо превышает ее текущий размер. Об этом сообщает РИА Новости.
«Считаем целесообразным установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не менее 50 тысяч рублей», – говорится в обращении лидера партии Сергея Миронова и депутата Яны Лантратовой к главе Социального фонда РФ Сергею Чиркову.
По их мнению, действующая минимальная выплата в 13,3 тысячи рублей, которая даже ниже федерального прожиточного минимума пенсионера (около 15,2 тыс. рублей), не обеспечивает достойного уровня жизни.
Сергей Миронов подчеркнул, что такое повышение поддержало бы здоровье и активность пожилых людей. Яна Лантратова добавила, что достойная пенсия – это "мерило зрелости государства", которое также вернет пенсионерам активную социально-экономическую роль.
Ранее фракция уже предлагала ввести для всех пенсионеров 13-ю выплату перед Новым годом. Напомним, что с января страховые пенсии уже проиндексированы на 7,6%.
20:36:04 05-12-2025
Ну вот же хоть кто-то догадался, столько лет там люди сидят и не могут понять в чём проблема у пенсионеров
09:48:52 06-12-2025
Гость (20:36:04 05-12-2025) Ну вот же хоть кто-то догадался, столько лет там люди сидят ... На сколько повысят пенсии, на столько же повысят и все остальное.
20:54:26 05-12-2025
Прекрасно знают что этого не будет, но понты дороже денег
20:57:43 05-12-2025
ну клоуны- больше слов нет. Сперва сделай- а потом говори.
20:59:28 05-12-2025
Глумятся
21:17:50 05-12-2025
Да не повысят... И не дадут.... Они по своим карманам растащут
22:14:09 05-12-2025
По заголовку сразу понял,что без Десантника не обошлось. Хорошо бы прокатили этого демагога.
22:27:00 05-12-2025
Обоснуйте, зачем обеспечивать.
Вообще непонятно 8-)))
22:39:35 05-12-2025
Так что толку. Торговцы на ещё бОльший % поднимут цены на продукты, товары и услуги.
11:52:27 06-12-2025
Горожанин. (22:39:35 05-12-2025) Так что толку. Торговцы на ещё бОльший % поднимут цены на пр... Ага, акцизы и утильсбор тоже торговцы поднимают?
23:32:35 05-12-2025
Ой ну точно выборы скоро
23:51:54 05-12-2025
Хорошее предложение, только никто Справедливую Россию не слышит.
08:53:20 06-12-2025
🤣
Пора начинать мобилизовывать электорат. Соревнования "кто больше наобещает"
🤣
08:56:54 06-12-2025
Бюджет на 2026 год уже принят. Да и где деньги взять? Очередной пук в лужу.
17:04:35 06-12-2025
Есть такой фрукт- помело называется. Вот такой вот фрукт.
09:19:06 08-12-2025
Сколько раз мы слышали подобное от этой партии.Это и возврат к прежнему пенсионному возрасту и увеличение самой пенсии и т.д. и т.д.Но когда они в очередной раз садятся в кресло депутатов ,про все свои требования и обещания напрочь забывают.Вот такие нехитрые способы агитации.