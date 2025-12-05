Барнаульцам раскрыли тайну большого синего кота, поселившегося в одном из ЖК города

Арт-объект стал главной интригой недели и облетел почти все местные паблики

Синий кот в ЖК "Вечера" / Фото: "Селфстроит"

На детской площадке ЖК "Вечера" (ул. Гоголя, 52) теперь живет синий кот. Первыми его заметили риелторы на брокер-туре и не смогли пройти мимо – большой и яркий четырехлапый сразу же стал темой обсуждения в городских пабликах и, похоже, завоевал сердца многих. Рассказываем, откуда появился этот неординарный арт-объект.

Синий кот – полноценный скалодром для детей, его высота – 2,5 метра, установлен как часть благоустройства двора жилого комплекса компанией "Селфстроит" в октябре. Конструкция, по словам застройщика, безопасная: у котика есть все необходимые сертификаты. А весной вокруг него уложат мягкое резиновое покрытие.

Синий кот в ЖК "Вечера" / Фото: "Селфстроит"

Такой нестандартный подход – философия "Селфстроит". Застройщик создает современные дворы, где каждая деталь работает на атмосферу и эмоции. Подобные "питомцы" появятся и в других проектах компании (например, в "Городе гор"), становясь неотъемлемой частью бренда.

В компании рассчитывают, что синий кот будет не только настоящим другом для детей, но и главной звездой их фотографий.

