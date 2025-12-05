Больше половины россиян не любят, когда их партнер не оставляет чаевые

Также жители страны не любят разделение счета пополам

Согласно результатам исследований, опубликованным "Газетой.ru", свыше 60% россиян не любят финансовых привычек родственников и друзей. Самым распространенным поводом для недовольства, отмеченным 25% участников опроса, стало нежелание близких оставлять чаевые в заведениях общепита.

Около 19% респондентов выразили досаду по поводу чрезмерного стремления дотошно разделить счет. Примерно каждый шестой заявил о неприятии отсутствия у близких навыков финансового планирования, проявляющегося в отсутствии сбережений и регулярных займах.

Чуть меньшее количество опрошенных раздражает склонность родных оформлять кредиты на приобретение необязательных товаров. Для 14% неприемлемым является стремление партнеров тщательно контролировать их траты, включая расспросы о целесообразности тех или иных приобретений.