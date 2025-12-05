НОВОСТИЭкономика

Больше половины россиян не любят, когда их партнер не оставляет чаевые

Также жители страны не любят разделение счета пополам

05 декабря 2025

Кассовый чек и аппарат / Фото: amic.ru
Кассовый чек и аппарат / Фото: amic.ru

Согласно результатам исследований, опубликованным "Газетой.ru", свыше 60% россиян не любят финансовых привычек родственников и друзей. Самым распространенным поводом для недовольства, отмеченным 25% участников опроса, стало нежелание близких оставлять чаевые в заведениях общепита.

Около 19% респондентов выразили досаду по поводу чрезмерного стремления дотошно разделить счет. Примерно каждый шестой заявил о неприятии отсутствия у близких навыков финансового планирования, проявляющегося в отсутствии сбережений и регулярных займах.

Чуть меньшее количество опрошенных раздражает склонность родных оформлять кредиты на приобретение необязательных товаров. Для 14% неприемлемым является стремление партнеров тщательно контролировать их траты, включая расспросы о целесообразности тех или иных приобретений.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

17:30:52 05-12-2025

Ерунда какая-то, с женой всегда совместно решаем заслужил ли официант чаевые или нет и сколько. Откуда они берут такие данные в своих корявых опросах ?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:28:47 05-12-2025

Гость (17:30:52 05-12-2025) Ерунда какая-то, с женой всегда совместно решаем заслужил ли... Жена только с тобой разве ходит?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

17:40:05 05-12-2025

а почему эта половина сама не дасть чаевые ???

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

19:05:18 05-12-2025

Хочешь дать чаевые - дай!
Кто платит - тот и решает.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:46:34 05-12-2025

ерунда какая-то. ЗАЧЕМ?? какие еще чаевые? ладно если в ресторане какой-то официант суперский, как в "Русском чае"...а вот а таксистам, озонщикам?! им точно не нужно

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:29:20 05-12-2025

Прочитал "принтер"…

  -8 Нравится
Ответить
