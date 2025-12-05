Больше половины россиян не любят, когда их партнер не оставляет чаевые
Также жители страны не любят разделение счета пополам
05 декабря 2025, 16:42, ИА Амител
Согласно результатам исследований, опубликованным "Газетой.ru", свыше 60% россиян не любят финансовых привычек родственников и друзей. Самым распространенным поводом для недовольства, отмеченным 25% участников опроса, стало нежелание близких оставлять чаевые в заведениях общепита.
Около 19% респондентов выразили досаду по поводу чрезмерного стремления дотошно разделить счет. Примерно каждый шестой заявил о неприятии отсутствия у близких навыков финансового планирования, проявляющегося в отсутствии сбережений и регулярных займах.
Чуть меньшее количество опрошенных раздражает склонность родных оформлять кредиты на приобретение необязательных товаров. Для 14% неприемлемым является стремление партнеров тщательно контролировать их траты, включая расспросы о целесообразности тех или иных приобретений.
Ерунда какая-то, с женой всегда совместно решаем заслужил ли официант чаевые или нет и сколько. Откуда они берут такие данные в своих корявых опросах ?
21:28:47 05-12-2025
Гость (17:30:52 05-12-2025) Ерунда какая-то, с женой всегда совместно решаем заслужил ли... Жена только с тобой разве ходит?
17:40:05 05-12-2025
а почему эта половина сама не дасть чаевые ???
19:05:18 05-12-2025
Хочешь дать чаевые - дай!
Кто платит - тот и решает.
20:46:34 05-12-2025
ерунда какая-то. ЗАЧЕМ?? какие еще чаевые? ладно если в ресторане какой-то официант суперский, как в "Русском чае"...а вот а таксистам, озонщикам?! им точно не нужно
22:29:20 05-12-2025
Прочитал "принтер"…