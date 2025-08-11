Алтайские легкоатлеты завоевали четыре медали на чемпионате России в Казани
Полина Ткалич взяла золото
11 августа 2025, 11:45, ИА Амител
С 7 по 10 августа в Казани проходил чемпионат России по легкой атлетике серии "Королева спорта", где успешно выступили спортсмены из Алтайского края, сообщает "Алтайский спорт".
Барнаулец Сергей Шубенков с результатом 13,69 секунды одержал победу в беге на 110 метров с барьерами. Виктория Погребняк завоевала золото в барьерном спринте на 100 метров, показав время 13,16 секунды.
На дистанции 400 метров отличились сразу две алтайские бегуньи: Полина Ткалич с сезонным рекордом (50,52 секунды) взяла золото, а Анна Садовничева с личным рекордом (51,65 секунды) заняла второе место.
Теперь всех четверых спортсменов ждет финальный этап серии "Королева спорта", который пройдет 23–24 августа в Екатеринбурге.
МОЛОДЦЫ!