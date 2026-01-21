Алтайские сотрудники ДПС помогли семье, застрявшей на трассе в 40-градусный мороз
В баке автомобиля замерзло дизельное топливо
21 января 2026, 12:45, ИА Амител
В Майминском районе Республики Алтай сотрудники Госавтоинспекции помогли семье с детьми, застрявшей на трассе в сильный мороз.
Инцидент произошел 17 января. Во время патрулирования экипаж Госавтоинспекции МВД по Республике Алтай заметил на обочине дороги стоящий минивэн Toyota Hiace и решил выяснить причину.
Как оказалось, из-за почти 40-градусного мороза в баке автомобиля замерзло дизельное топливо, двигатель заглох, и продолжить движение было невозможно. В салоне находились шесть человек – 49-летний житель села Чемал и его родственники, в том числе двое детей. Семья уже некоторое время провела в незаведенной машине и начала сильно мерзнуть.
Полицейские оперативно отправились на ближайшую автозаправочную станцию, приобрели качественное топливо и вернулись к микроавтобусу. После замены горючего двигатель удалось запустить, и семья смогла продолжить путь.
Водитель поблагодарил инспекторов за своевременную помощь, отметив, что без поддержки в таких погодных условиях ситуация могла закончиться гораздо серьезнее.
Ранее алтайские сотрудники ДПС помогли водителю, ехавшему с выбитыми стеклами в мороз. Машина получила повреждения в результате опрокидывания в кювет.
как можно в дизель вложиться и что там за мужик-то такой безответственный? на морозе с дизелем*! совсем уже