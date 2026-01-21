НОВОСТИОбщество

Алтайские сотрудники ДПС помогли семье, застрявшей на трассе в 40-градусный мороз

В баке автомобиля замерзло дизельное топливо

21 января 2026, 12:45, ИА Амител

Дорога. Метель. Автомобили / Фото: amic.ru
В Майминском районе Республики Алтай сотрудники Госавтоинспекции помогли семье с детьми, застрявшей на трассе в сильный мороз.

Инцидент произошел 17 января. Во время патрулирования экипаж Госавтоинспекции МВД по Республике Алтай заметил на обочине дороги стоящий минивэн Toyota Hiace и решил выяснить причину.

Как оказалось, из-за почти 40-градусного мороза в баке автомобиля замерзло дизельное топливо, двигатель заглох, и продолжить движение было невозможно. В салоне находились шесть человек – 49-летний житель села Чемал и его родственники, в том числе двое детей. Семья уже некоторое время провела в незаведенной машине и начала сильно мерзнуть.

Полицейские оперативно отправились на ближайшую автозаправочную станцию, приобрели качественное топливо и вернулись к микроавтобусу. После замены горючего двигатель удалось запустить, и семья смогла продолжить путь.

Водитель поблагодарил инспекторов за своевременную помощь, отметив, что без поддержки в таких погодных условиях ситуация могла закончиться гораздо серьезнее.

Ранее алтайские сотрудники ДПС помогли водителю, ехавшему с выбитыми стеклами в мороз. Машина получила повреждения в результате опрокидывания в кювет.

Замерзшие окна из-за аномальных морозов / Фото: Дружный район Барнаул /@druzhnyyrayon

В Барнауле из-за экстремальных морозов лопаются пластиковые окна

Горожане сообщают, что на протяжении недели окна в квартирах покрываются льдом и снегом
Гость

22:41:39 21-01-2026

как можно в дизель вложиться и что там за мужик-то такой безответственный? на морозе с дизелем*! совсем уже

