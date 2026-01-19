В Барнауле из-за экстремальных морозов лопаются пластиковые окна

Горожане сообщают, что на протяжении недели окна в квартирах покрываются льдом и снегом

19 января 2026, 16:15, ИА Амител

Замерзшие окна из-за аномальных морозов / Фото: Дружный район Барнаул /@druzhnyyrayon

В Алтайском крае завершается период экстремально низких температур. По данным ЦГМС, с 19 января началось постепенное ослабление морозов. Уже во вторник, 20 января, холода окончательно отступят, и в последующие дни погода станет значительно комфортнее.

Однако на фоне недельных аномальных морозов, из‑за которых, как свидетельствуют фото из телеграм-канала "Дружный район Барнаул", даже пластиковые окна не выдерживали нагрузки, предстоящая неделя принесет заметное потепление.

Так, в период с 20 по 25 января ночные температуры ожидаются в диапазоне от -18 до -23°C, местами возможны понижения до -28°C. Днем столбики термометров будут держаться на уровне от -10 до -16°C, а в предгорных районах в отдельные дни поднимутся до -7.

Синоптики не прогнозируют сильных метелей и снегопадов. Скорость ветра не превысит 13 м/с, осадки ожидаются слабые и локальные.



