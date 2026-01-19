В Барнауле из-за экстремальных морозов лопаются пластиковые окна
Горожане сообщают, что на протяжении недели окна в квартирах покрываются льдом и снегом
19 января 2026, 16:15, ИА Амител
В Алтайском крае завершается период экстремально низких температур. По данным ЦГМС, с 19 января началось постепенное ослабление морозов. Уже во вторник, 20 января, холода окончательно отступят, и в последующие дни погода станет значительно комфортнее.
Однако на фоне недельных аномальных морозов, из‑за которых, как свидетельствуют фото из телеграм-канала "Дружный район Барнаул", даже пластиковые окна не выдерживали нагрузки, предстоящая неделя принесет заметное потепление.
Так, в период с 20 по 25 января ночные температуры ожидаются в диапазоне от -18 до -23°C, местами возможны понижения до -28°C. Днем столбики термометров будут держаться на уровне от -10 до -16°C, а в предгорных районах в отдельные дни поднимутся до -7.
Синоптики не прогнозируют сильных метелей и снегопадов. Скорость ветра не превысит 13 м/с, осадки ожидаются слабые и локальные.
16:19:21 19-01-2026
Промерзают - да. А вот на счет лопаются, это вы у своих "онижедети" спрашивайте.
16:26:52 19-01-2026
что за дешманские окна понаставили?
16:28:58 19-01-2026
это вопросы к установщикам окон которые не выдержали зазор между окном и проёмом, дом с играл и вот результат.Возможно к тому же новый дом и дал осадку.мороз тут точно не причем.
16:39:59 19-01-2026
На фото я вижу разбитое ударом стекло. А не пластик.
17:10:18 19-01-2026
Лед влага на окнах? Поставьте вентилятор 15 минут и сухо
21:29:10 19-01-2026
Сколько икспердов. Окна не промерзают - стекло самая холодная поверхность в помещении. Есть влажность - нет отопления - получите конденсат и наледь (учите физику). Про усадку дома вообще трэш.
08:07:51 20-01-2026
Гость (21:29:10 19-01-2026) Сколько икспердов. Окна не промерзают - стекло самая холодна... Сам то понял что написал ?! Физик. У тебя никто и не спрашивал про наледь !! С умничал про то то, что запомнил. Больше и не знаешь ничего, иксперд )))))
Вопрос о том, по какой причине лопнуло стекло ??
15:14:25 21-01-2026
Гость (21:29:10 19-01-2026) Сколько икспердов. Окна не промерзают - стекло самая холодна... про усадку дома изучи мат часть, на Балтийской дом стоит желтенький не заселенный уже лет 5 именно из за того что садится, а садятся все дома в том числе и на сваях, наверное не разу не видел как отлетает кафель в новых домах? прежде чем писать нужно изучить мат часть если не знаешь о чем говоришь.