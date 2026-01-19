Алтайские сотрудники ДПС помогли водителю, ехавшему с выбитыми стеклами в мороз
Машина получила повреждения в результате опрокидывания в кювет
19 января 2026, 12:30, ИА Амител
В Алтайском крае водитель ехал на машине с выбитыми стеклами в сильный мороз. За его безопасностью проследили сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что 55-летний мужчина не справился с управлением и слетел в кювет. Это произошло на 57-м километре автодороги К-11 Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай. Выбраться помогли бийские инспекторы Дмитрий Варламов и Семен Иванов.
В результате аварии у машины оказались выбиты все стекла, в том числе лобовое. Автомобиль при этом оставался на ходу, и водитель решил добираться до дома самостоятельно. Однако в сильный мороз это было опасно для жизни и здоровья. Инспекторы ДПС дали ему термоодеяло и сопроводили до дома.
«Водитель выразил искреннюю благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь, неравнодушие и профессионализм», – сообщает Госавтоинспекция.
На прошлой неделе автобус Рубцовск – Барнаул загорелся на трассе в лютый мороз. Часть пассажиров уехала на попутном транспорте, а часть отправилась в пункт обогрева на дорожной технике.
ПДД РФ, ПЕРЕЧЕНЬ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
4.1. Стекла, предусмотренные изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации, отсутствуют.
что ему, на месте замерзать нужно было?