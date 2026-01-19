Алтайские сотрудники ДПС помогли водителю, ехавшему с выбитыми стеклами в мороз

Машина получила повреждения в результате опрокидывания в кювет

19 января 2026, 12:30, ИА Амител

У машины выбило стекла / Фото: Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское"

В Алтайском крае водитель ехал на машине с выбитыми стеклами в сильный мороз. За его безопасностью проследили сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 55-летний мужчина не справился с управлением и слетел в кювет. Это произошло на 57-м километре автодороги К-11 Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай. Выбраться помогли бийские инспекторы Дмитрий Варламов и Семен Иванов.

В результате аварии у машины оказались выбиты все стекла, в том числе лобовое. Автомобиль при этом оставался на ходу, и водитель решил добираться до дома самостоятельно. Однако в сильный мороз это было опасно для жизни и здоровья. Инспекторы ДПС дали ему термоодеяло и сопроводили до дома.

«Водитель выразил искреннюю благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь, неравнодушие и профессионализм», – сообщает Госавтоинспекция.

На прошлой неделе автобус Рубцовск – Барнаул загорелся на трассе в лютый мороз. Часть пассажиров уехала на попутном транспорте, а часть отправилась в пункт обогрева на дорожной технике.