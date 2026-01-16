Автобус Рубцовск — Барнаул с 22 пассажирами загорелся на трассе в лютый мороз
Часть пассажиров и водители уехали в пункт обогрева на дорожной технике
16 января 2026, 09:57, ИА Амител
В Топчихинском районе на трассе загорелся автобус Рубцовск – Барнаул. Пассажиры и водители эвакуировались самостоятельно. Об этом утром 16 января сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Дым стал заполнять пассажирский автобус на федеральной трассе А-321. Внутри было 22 пассажира и два водителя, всем пришлось выйти на мороз. По данным синоптиков, в крае температура ночью и утром достигала -34…-39 градусов.
Пятерых пассажиров и водителей увезли греться в кафе на дорожной технике. Остальные подождали попутного транспорта и доехали до пункта назначения.
Тушили возгорание четверо пожарных, подъезжало две автоцистерны. Предположительно, случилось короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке, что может быть связано с нарушением правил эксплуатации транспортного средства.
«МЧС России напоминает: в сильные морозы осложняется обстановка на дорогах. Следите за исправностью транспортных средств, дальние выезды стоит отложить. Необходимо иметь в автомобиле исправный огнетушитель», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее Госавтоинспекция призвала водителей на время сильных морозов отказаться от поездок на личном транспорте. В крае было передано штормовое предупреждение на период с 14 по 20 января в связи с аномально низкими температурами.
09:59:30 16-01-2026
Каким образом автобус маршрута "Рубцовск-Барнаул" попал на трассу А-321? Может быть, все-таки, происшестьвие было на А-322?
10:01:13 16-01-2026
Опасно ездить регулярными рейсами получается.
Балблакар безопаснее.
11:00:47 16-01-2026
Гость (10:01:13 16-01-2026) Опасно ездить регулярными рейсами получается.Балблакар б... Безопаснее дома сидеть на печке в такой мороз🤗
13:30:18 16-01-2026
Сергей😎 (11:00:47 16-01-2026) Безопаснее дома сидеть на печке в такой мороз🤗... Емели на Руси так и делали.
15:20:56 16-01-2026
Гость (13:30:18 16-01-2026) Емели на Руси так и делали.... Я и сейчас так делаю🤗
19:02:17 16-01-2026
извозчик нечастный - выбор опасный
19:46:57 16-01-2026
вымирающий город продолжает свое даже на трассах....жуть