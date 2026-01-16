Автобус Рубцовск — Барнаул с 22 пассажирами загорелся на трассе в лютый мороз

Часть пассажиров и водители уехали в пункт обогрева на дорожной технике

16 января 2026, 09:57, ИА Амител

Автобус загорелся на трассе в мороз / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Топчихинском районе на трассе загорелся автобус Рубцовск – Барнаул. Пассажиры и водители эвакуировались самостоятельно. Об этом утром 16 января сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Дым стал заполнять пассажирский автобус на федеральной трассе А-321. Внутри было 22 пассажира и два водителя, всем пришлось выйти на мороз. По данным синоптиков, в крае температура ночью и утром достигала -34…-39 градусов.

Автобус загорелся на трассе А-321

Пятерых пассажиров и водителей увезли греться в кафе на дорожной технике. Остальные подождали попутного транспорта и доехали до пункта назначения.

Тушили возгорание четверо пожарных, подъезжало две автоцистерны. Предположительно, случилось короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке, что может быть связано с нарушением правил эксплуатации транспортного средства.

«МЧС России напоминает: в сильные морозы осложняется обстановка на дорогах. Следите за исправностью транспортных средств, дальние выезды стоит отложить. Необходимо иметь в автомобиле исправный огнетушитель», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Госавтоинспекция призвала водителей на время сильных морозов отказаться от поездок на личном транспорте. В крае было передано штормовое предупреждение на период с 14 по 20 января в связи с аномально низкими температурами.