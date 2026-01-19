Сибирские морозы ослабнут в Алтайском крае после Крещения, но вернутся вновь

В третьей декаде января возможны новые волны похолодания, связанные с прохождением арктических воздушных масс

19 января 2026, 09:45, ИА Амител

В Алтайском крае наступили аномальные морозы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Крещенские морозы в Алтайском крае начнут ослабевать после 19 января, однако холодная погода еще может вернуться в конце месяца. Об этом сообщают синоптики, анализируя долгосрочные прогнозы на вторую половину января.

По данным метеорологов, пик похолодания в Алтайском крае приходится на период Крещения. В ночные часы температура воздуха местами опускается до -35…-38 градусов, днем сохраняется устойчивый мороз. Такие значения считаются близкими к климатической норме для середины зимы.

После 19–20 января в регионе ожидается постепенное повышение температуры. В Барнаул и большинство районов края ночные показатели вернутся к значениям -20…-25 градусов, днем станет теплее – около -15…-18. Ослабление морозов будет сопровождаться более спокойной ветровой обстановкой.

В третьей декаде января возможны новые волны похолодания, связанные с прохождением арктических воздушных масс. По предварительным оценкам, они будут менее продолжительными и не такими экстремальными, как крещенские морозы, однако ночные температуры вновь могут опускаться ниже -30 градусов.

Метеорологи подчеркивают, что характер погоды во второй половине января будет неустойчивым – с чередованием периодов относительного потепления и кратковременных похолоданий. Жителям региона рекомендуют сохранять осторожность в морозные дни и учитывать прогнозы при планировании поездок и длительного пребывания на улице.

Ранее сообщалось, что энергетические объекты Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают функционировать в режиме максимальных нагрузок – это вызвано установившимися сильными морозами.