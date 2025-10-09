Выпускники медвузов будут отрабатывать три года в госклиниках

Требование будет распространяться и на бюджетников, и на студентов, заплативших за обучение

09 октября 2025, 12:15, ИА Амител

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Молодых врачей обяжут проходить трехлетнюю адаптацию после выпуска из вузов. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении, сообщается на сайте парламента.

Согласно документу, выпускники медицинских вузов в течение трех лет будут работать под наставничеством в государственных медучреждениях. Это требование будет распространяться как на студентов, обучавшихся за счет бюджета, так и на тех, кто окончил платное отделение.

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова пояснила, что новая ступень сопоставима с интернатурой и необходима для всех молодых специалистов. Врачи должны будут заключить контракт с заказчиком – регионом или конкретной медицинской организацией. Отработать обязательный срок можно будет и в клинике, с которой заключен целевой договор.

За нарушение условий предусмотрен штраф в размере затрат на обучение, увеличенных вдвое. При окончательном принятии закон вступит в силу 1 марта 2026 года и не затронет студентов, поступивших ранее.