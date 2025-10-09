Выпускники медвузов будут отрабатывать три года в госклиниках
Требование будет распространяться и на бюджетников, и на студентов, заплативших за обучение
09 октября 2025, 12:15, ИА Амител
Молодых врачей обяжут проходить трехлетнюю адаптацию после выпуска из вузов. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении, сообщается на сайте парламента.
Согласно документу, выпускники медицинских вузов в течение трех лет будут работать под наставничеством в государственных медучреждениях. Это требование будет распространяться как на студентов, обучавшихся за счет бюджета, так и на тех, кто окончил платное отделение.
Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова пояснила, что новая ступень сопоставима с интернатурой и необходима для всех молодых специалистов. Врачи должны будут заключить контракт с заказчиком – регионом или конкретной медицинской организацией. Отработать обязательный срок можно будет и в клинике, с которой заключен целевой договор.
За нарушение условий предусмотрен штраф в размере затрат на обучение, увеличенных вдвое. При окончательном принятии закон вступит в силу 1 марта 2026 года и не затронет студентов, поступивших ранее.
А давайте их на зону на три года отправим зэков лечить!
12:26:40 09-10-2025
И во что эта адаптация обернется на пациентах...
12:57:47 09-10-2025
Гость (12:26:40 09-10-2025) И во что эта адаптация обернется на пациентах...... а что может быть хуже разве чем уже есть?
13:17:07 09-10-2025
Гость (12:26:40 09-10-2025) И во что эта адаптация обернется на пациентах...... Понятно, во что. Сейчас врачей нет в государственных мед. учреждениях, а не будет вообще. Я как-то с трудом представляю себе человека, который заплатит деньги за свое обучение, чтобы потом работать неизвестно где и как, как крепостному. А бюджетные места у нас, как известно, и вовсе сокращают.
12:47:04 09-10-2025
Если я заплатила сама за обучение почему государство решило, что я ему должна, это платная услуга дать мне медицинское образование и сама решу где мне работать и работать ли вообще, государство уже получило деньги за мое образование, перестаньте в капитализм тащить не самое лучшее советское прошлое, а если я оплачу образование стоматолога ортопеда государство тоже обеспечит меня работой или это другое)
12:56:54 09-10-2025
Гость (12:47:04 09-10-2025) Если я заплатила сама за обучение почему государство решило,... В бесплатной больнице пломбу намеренно коряво сделаешь, пациент переделает за дорого. Так же сегодня всё устроенно?
12:55:11 09-10-2025
Проблема кадрового вопроса клиник на переферии вынуждает власти искать разнообразные решения.
17:35:25 09-10-2025
То есть платить нормально не вариант?
13:14:22 09-10-2025
Кажется, мед. вузы все. Интересно, кто-то захочет за свои кровные пахать потом на дядю? Кстати, им ведь никто не мешает потом ввести отработку не три года, а скажем, десять. Надо еще учителей заставить отрабатывать, причем запретив под страхом уголовки репетиторство) И вот тогда заживем...
13:14:24 09-10-2025
Почему только медиков гнобят? В другие отрасли олигархи никаких Семеновых не пустят. Жулики за украденное и страну кровью умоют.
13:21:48 09-10-2025
человека с призванием это не остановит, а вот остальным там и делать-то нечего
14:26:57 09-10-2025
Гость (13:21:48 09-10-2025) человека с призванием это не остановит, а вот остальным там ... Шли бы вы со своим призванием куда подальше. Привыкли - призвание, клятва гиппопотаму, знали куда шли.
19:32:03 09-10-2025
Гость (13:21:48 09-10-2025) человека с призванием это не остановит, а вот остальным там ... Т.е. трудиться за копейки, без расходников, в две смены, с кучей бюрократического бреда - это призвание?
13:40:59 09-10-2025
А вообще жизнь становится все чудесатее. Теперь, чтобы работать практически забесплатно, ты должен еще и сам заплатить) Оплатив государству обучение в вузе. Отличный план, надежный, как швейцарские часы. Интересно, кто-нибудь отважится рассказать депутатам, что люди работают за деньги, а не просто по фану, так сказать? А если вы хотите заставить работать за еду, то вам придется их как минимум приковывать за ногу.
14:52:34 09-10-2025
Развели тут вой. Прямо таки бедолаги у нас врачи. Вот только у врачей сегодня в семьях по два авто и непременно кроссовер есть, отпуска на морях по несколько раз в год, связи влиятельные с кем надо, да и зп уже за 100 тр перевалили. И это не частники, а горбольница. Ничего с вами дурного не будет если чуток обычных людей полечите.
16:13:14 09-10-2025
Гость (14:52:34 09-10-2025) Развели тут вой. Прямо таки бедолаги у нас врачи. Вот только... Этим обеспеченным врачам сколько лет? Они прям после вуза все это имеют? Без опыта выпускника на МРОТ посадят и ни в чем себе не отказывай
16:16:32 09-10-2025
Гость (14:52:34 09-10-2025) Развели тут вой. Прямо таки бедолаги у нас врачи. Вот только... И что? Человек, который работает, должен зарабатывать. Или что, предлагаете им за еду пахать? Машина и отдых, надо же. Олигархи, не иначе.
20:20:53 09-10-2025
Гость (14:52:34 09-10-2025) Развели тут вой. Прямо таки бедолаги у нас врачи. Вот только... Плюсую. Еще и в конвертиках несут как мы все знаем.
15:42:46 09-10-2025
Вот интересно многие студенты медики не выдерживают нагрузки и отчисляются с 1-3 курс. И они должны еще оплачивать штраф. УЖАС
16:10:36 09-10-2025
Гость (15:42:46 09-10-2025) Вот интересно многие студенты медики не выдерживают нагрузки... ага, причем сначала ты заплатил за свое обучение, а потом с тебя за это еще и штраф возьмут) Ну-ну, очередь за забором выстроится, однако.
16:33:10 09-10-2025
При СССР примерно так и было. Причем, часто выпускников меда направляли не по месту жительства, а в районные медпункты, которые находятся довольно далеко. Например, как вам Кош-Агач? Моя родственница работала там после окончания меда.
16:43:52 09-10-2025
Гость (16:33:10 09-10-2025) При СССР примерно так и было. Причем, часто выпускников меда... При СССР платно учились?
17:32:37 09-10-2025
Гость (16:43:52 09-10-2025) При СССР платно учились?... Разницы нет, платно или не платно, если сам выбрал такую специальность. Если нет желания стать врачом, зачем тогда учиться 6 лет? Его место займет кто-то другой из абитуриентов. Тем более, что выпускник еще не врач, а можно сказать фельдшер, так как он без опыта работы.
18:08:49 09-10-2025
Гость (17:32:37 09-10-2025) Разницы нет, платно или не платно, если сам выбрал такую спе... А какое отношение желание стать врачом имеет к принудительной отработке там, где чья-то левая нога захочет? Особенно если ты сам оплатил свою учебу. То есть заплати, а потом еще и в крепостные заделайся за свои собственные деньги. Как сами-то думаете, много желающих наберется?
16:56:14 09-10-2025
Гость (16:33:10 09-10-2025) При СССР примерно так и было. Причем, часто выпускников меда... При союзе не только медиков распределяли. У меня маму из Казани в Барнаул отправили.
16:53:14 09-10-2025
Бюджетники должны отработать согласна! А вот платники то с какого рожна????
17:00:56 09-10-2025
Да и бюджетники никому ничего не должны
16:58:00 09-10-2025
чтобы вернуть медкадры в каждое медучреждение, нужно как в советское время ввести распределение после окончания вуза. Как в советское время давать жильё новое, после 10 лет отработки в медучреждении его можно приватизировать.
17:34:43 09-10-2025
гость (16:58:00 09-10-2025) чтобы вернуть медкадры в каждое медучреждение, нужно как в с...
Ну отправят по распределению в какой-нибудь Пызырыкский район. Кто захочет там 10 лет горбатиться, чтобы получить жилье в *опе мира
18:00:08 09-10-2025
Гость (17:34:43 09-10-2025) Ну отправят по распределению в какой-нибудь Пызырыкский... Зарплату предложите хорошую и будут горбатиться
18:11:49 09-10-2025
Гость (18:00:08 09-10-2025) Зарплату предложите хорошую и будут горбатиться... Бинго! Вы додумалсь до того, о чем мы и талдычим с самого начала - чтобы человек захотел работать, его должна удовлетворять заработная плата. И тогда не нужны будут ни льготы, ни квартиры, ни еще какие ништяки. Он сам себе купит то, что ему нужно. И пресловутое распределение тоже будет не нужно, что самое-то интересное. Но у нас платить не хотят, у нас хотят пристегнуть выпускника вуза за ногу бесплатно)
18:59:05 09-10-2025
Отработку предложили, а про зарплату достойную как при СССР забыли, а то по телевизору платят 93 тысячи рублей, а в реальности оклад меньше МРОТа, остальное доплаты до прожиточного минимума.
11:35:34 10-10-2025
Не выход. Даже, если платить абитуриентам за поступление в мед, они начнут сто раз подумать. Поступать конечно будут, но кто? И какие получатся из них специалисты?