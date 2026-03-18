С 1 апреля в России повысят социальные пенсии. Какой будет прибавка и кто ее получит
Это отдельный вид ежемесячных выплат, предназначенный для определенных категорий
18 марта 2026, 08:00, ИА Амител
Апрель — традиционное время для повышения социальных пенсий в России. Большинство россиян получают прибавку в самом начале года, но определенным категориям приходится ждать середины весны, чтобы им увеличили размер выплат.
О том, на сколько повысят социальные пенсии с 1 апреля 2026 года и кому они положены, — в материале amic.ru.
На сколько вырастут социальные пенсии с 1 апреля 2026 года?
С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 6,8%. Этот показатель отличается от уровня индексации страховых пенсий, которая прошла 1 января 2026 года. Дело в том, что социальные пенсии повышают исходя из роста прожиточного минимума.
Кто в России получает социальную пенсию?
Социальная пенсия отличается от страховой, поскольку ее назначают по другим основаниям. Прежде всего, этот вид ежемесячных выплат положен россиянам, которые достигли пенсионного возраста, но так и не добрали (или не докупили) необходимое количество пенсионных баллов для получения страховой пенсии по старости. Другие получатели соцпенсий: инвалиды всех групп, дети-сироты и дети, потерявшие кормильца.
Каким будет средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2026 года?
Точного ответа нет. Дело в том, что размер социальной пенсии зависит от того, по какому основанию ее назначили человеку. Эти суммы отличаются. Так, инвалиды I группы и дети-инвалиды будут получать чуть больше 22 тысяч рублей, инвалиды II группы — 9,4 тысячи рублей, а инвалиды III группы — 8 тысяч рублей. Но эти суммы не учитывают доплаты, которые назначаются гражданам в отдельных регионах.
В среднем, как ранее подсчитывало РИА Новости, с 1 апреля размер социальной пенсии по стране поднимется до отметки 16,6 тысячи рублей.
В апреле повысят еще и государственные пенсии. Кто их получает?
Государственная пенсия — еще один вид ежемесячных выплат в России. Их получают:
- участники Великой Отечественной войны;
- награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Жителю осажденного Севастополя" и "Жителю осажденного Сталинграда";
- пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, а также члены их семей;
- бывшие работники летно-испытательных составов.
10:11:34 18-03-2026
Новость очень напоминает первоапрельскую шутку...
12:09:11 20-03-2026
А если у меня сейчас выплаты по 2 группе инвалидности 15 000 руб. Мне доплаты положены?