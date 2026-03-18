18 марта 2026, 08:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Апрель — традиционное время для повышения социальных пенсий в России. Большинство россиян получают прибавку в самом начале года, но определенным категориям приходится ждать середины весны, чтобы им увеличили размер выплат.

О том, на сколько повысят социальные пенсии с 1 апреля 2026 года и кому они положены, — в материале amic.ru.

1 На сколько вырастут социальные пенсии с 1 апреля 2026 года? С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 6,8%. Этот показатель отличается от уровня индексации страховых пенсий, которая прошла 1 января 2026 года. Дело в том, что социальные пенсии повышают исходя из роста прожиточного минимума.

2 Кто в России получает социальную пенсию? Социальная пенсия отличается от страховой, поскольку ее назначают по другим основаниям. Прежде всего, этот вид ежемесячных выплат положен россиянам, которые достигли пенсионного возраста, но так и не добрали (или не докупили) необходимое количество пенсионных баллов для получения страховой пенсии по старости. Другие получатели соцпенсий: инвалиды всех групп, дети-сироты и дети, потерявшие кормильца.

3 Каким будет средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2026 года? Точного ответа нет. Дело в том, что размер социальной пенсии зависит от того, по какому основанию ее назначили человеку. Эти суммы отличаются. Так, инвалиды I группы и дети-инвалиды будут получать чуть больше 22 тысяч рублей, инвалиды II группы — 9,4 тысячи рублей, а инвалиды III группы — 8 тысяч рублей. Но эти суммы не учитывают доплаты, которые назначаются гражданам в отдельных регионах. В среднем, как ранее подсчитывало РИА Новости, с 1 апреля размер социальной пенсии по стране поднимется до отметки 16,6 тысячи рублей.