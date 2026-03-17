Под Новосибирском продолжается суд по делу о гибели 16-летнего велосипедиста

17 марта 2026, 18:37, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГАИ по Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается судебное разбирательство по делу о гибели 16-летнего школьника, попавшего под колеса автомобиля в рабочем поселке Кольцово. Ключевые экспертизы по делу установили, что причиной аварии стали действия водителя "Субару", существенно превысившего скорость, пишет "КП-Новосибирск".

Трагедия произошла 31 мая 2024 года. Подросток на велосипеде выезжал со второстепенной дороги, следуя за грузовиком. Пересекая проезжую часть, он оказался на полосе движения, где в него на высокой скорости врезался автомобиль "Субару Легаси". От удара школьник получил тяжелые травмы и спустя несколько дней скончался в больнице.

По данным следствия, за рулем иномарки находилась 25-летняя женщина. Изначально она не признавала вину, указывая на действия велосипедиста. Однако проведенные автотехнические экспертизы показали обратное: скорость автомобиля в момент ДТП составляла около 123 км/ч при разрешенных 60 км/ч в пределах населенного пункта. Специалисты пришли к выводу, что именно превышение скорости и поздняя реакция водителя стали причиной аварии, а действия подростка не находились в прямой причинно-следственной связи с произошедшим.

Уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. После завершения следствия материалы передали в Новосибирский районный суд. Обвиняемая ранее к ответственности не привлекалась и на время расследования находилась под подпиской о невыезде.

В ходе судебного процесса водитель частично признала вину, заявив, что ответственность лежит на обеих сторонах, однако в большей степени — на ней. Она приносила извинения семье погибшего и направляла денежную компенсацию, от которой родственники отказались, посчитав эти действия формальными.

Потерпевшая сторона настаивает на строгом наказании. По словам адвоката, при соблюдении скоростного режима трагедии удалось бы избежать — подростку оставалось преодолеть всего несколько метров до безопасной зоны. Рассмотрение дела продолжается.