В Барнауле продлили сроки ремонта водопровода из‑за коммунальной аварии. Где нет воды

Из-за этого отменили занятия с первой смены в двух школах и на весь день закрыли детский сад. Воду ждут десятки жилых домов

18 марта 2026, 08:11, ИА Амител

В Барнауле не удалось в запланированные сроки восстановить водоснабжение по адресу пр. Комсомольской, 83. Об этом сообщает официальный канал города.

Обновлено в 09:45

Повреждение по адресу пр. Комсомольский, 83, устраненоНакануне на сетях водоканала произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Изначально ремонтные работы предполагалось завершить к 6 часам утра, однако их продлили до 9 часов.

Из‑за порыва сегодня отменены занятия в двух школах в первую смену, а детский сад не будет работать в течение всего дня.

На время ремонта холодное водоснабжение отключено в ряде домов по следующим адресам:

проспект Комсомольский, 79, 81, 83, 85, 87, 118, 120;

улица Союза Республик, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 30, 32 (детский сад), 34, 36 (школа), 36а, 36б,

проезд Бурлинский, 2, 3;

улица Советская, 3, 3а, 5;

улица Брестская, 1, 1б, 3, 4–12, 5.

Бойлеры временно недоступны по адресам:

улица Союза Республик, 21;

проспект Комсомольский, 79 и 83;

улица Брестская, 4, 5, 6, 8.

Для жителей организован подвоз воды по адресу: улица Брестская, 4–12. За дополнительной информацией можно обратиться в контакт‑центр "Росводоканала Барнаул" по телефонам: 500‑101 и 202‑200.

Ранее специалисты водоканала устраняли повреждение водопровода на улице П. Сухова, 71.